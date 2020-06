Bei LightInTheBox handelt es sich um einen Online-Versandhandel, der international agiert. Mit Sitzen in den USA sowie in China bietet das Versandunternehmen Kunden aus aller Welt Produkte zu günstigen Preisen an. Mit einer Eröffnung im Jahr 2007 hat LightInTheBox auch schon jede Menge Erfahrung sammeln können. Einer der wohl größten Vorteile im LightInTheBox Online-Shop ist, dass Sie hier aus verschiedenen Kategorien wählen und auch maßgeschneiderte Produkte bestellen können. Neben klassischer Bekleidung finden Sie beispielsweise auch Hochzeitskleider oder elegante Abendkleider, die direkt nach Ihren Maßen gefertigt werden. Die Liste an Kategorien bei LightInTheBox ist lang. Neben Damen- und Herrenmode erwartet Sie im Online-Shop eine umfangreiche Auswahl an Produkten aus den Bereichen Haus und Garten, Renovierung und Spielzeug, Handys und Elektronik sowie Accessoires.