Sie kaufen beim Fachhändler ausschließlich exklusive Marken-Software. Das bedeutet aber nicht, dass Sie dafür immer tief in die Tasche greifen müssen. Schauen Sie sich auf der Startseite des Händlers um und entdecken Sie möglicherweise die ersten Tipps zu Software-Angeboten. Homeoffice und Business Programme stehen ebenso wie die neusten Windows 10 Programme manchmal zu Vorzugspreisen bereit. Teilweise treffen Sie dazu auf kostengünstige Bundles im Programm. Profitieren Sie zum Beispiel von Spar-Sets, die Computerprogramme und USB-Sticks enthalten. Was Sie im Shop nicht erkennen, ist ein Lizenzfuchs Sale mit Spar-Software. Sie können ebenfalls in keinem Lizenzfuchs Outlet nach Rabattprodukten forschen. Schauen Sie sich daher in den „Topsellern“ um und suchen Sie dort nach günstigen Anwenderprogrammen für Ihre Zwecke. Lohnenswert sind vor allem die Produkte mit dem Vermerk „Tipp“. Ansonsten öffnen Sie die einzelnen Themenwelten und jagen dort nach kleinen Preisen. Finden Sie unter anderem Programme wie G Data Patchmanagement, G Data Endpoint Protection Business, Kaspersky Internet Security 2020 oder Bitdefender Antivirus Plus 2019 zu günstigen Konditionen. Auch Videobearbeitungsprogramme für den professionellen und den privaten Nutzer stehen von Magix preiswert zur Verfügung. Nutzen Sie die Filter im Shop und steuern Sie zielorientiert auf Ihre Wunsch-Software zu Rabattpreisen zu.