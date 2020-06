London ist eine große und verwinkelte Stadt. Es ist nicht einfach, sich dort zurecht zu finden. Wie kommen Sie von der Paddington Station zum Buckingham Palace? Wenn Sie nie in London waren, dann kann das überwältigend sein. Deswegen ist es wichtig, dass Sie vor der Reise nach England ihre Route gut planen. Was möchten Sie alles sehen und wie kommen Sie am besten dort hin? Hier hilft Ihnen die Möglichkeit, online über die Website von London Pass Ihre Reise zu planen. Dazu klicken Sie auf der Website die Kategorie „Plan“ an. Es werden Ihnen gleich einige Beispielpläne präsentiert. Vielleicht ist einer dabei, der Ihnen zusagt.

Sie können aber auch angeben, wie lange Sie vor haben, in London zu bleibe, woraufhin Ihnen das System eine Liste mit interessanten Attraktionen zusammenstellt, welche Sie sich in dieser Zeit ansehen können. Sie sehen Preise und es wird Ihnen aufgelistet, was Sie durch die Nutzung des London Pass sparen können. Dies ist eine sehr gute Vorbereitung für Ihren Trip nach London. So kommen Sie nicht an und wissen nicht, was Sie tun sollen, sondern können direkt anhand Ihres Plans loslegen. Sie vergeuden keine Zeit und bekommen mehr zu sehen. Das macht einen Besuch in London sehr entspannend.