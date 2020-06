Fahrradfahren ist inzwischen viel mehr, als von A nach B zu kommen. Es ist ein Sport, ein Freizeitspaß und sogar ein Statement. Entsprechend groß ist die Auswahl an Rädern, E-Bikes, Fahrradteilen, Zubehör und entsprechender Bekleidung. All das bietet der Online-Shop von Lucky Bike an. Und wenn man auch noch sparen kann, wenn man sich dort neu ausrüstet, rollt es danach nochmal so gut. Fast 30 Filialen warten außer dem Onlineshop in Deutschland auf Kunden – wer also eine in seiner Nähe hat, und sich auf der Internetseite schon grob orientieren konnte, kann vor Ort probieren, schauen und kaufen.