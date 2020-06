Kennen Sie lange Warteschlangen an den Schaltern, Flugausfälle, enge Sitzreihen und Zusatzkosten für jedes Glas Wasser an Bord? Dann fliegen Sie aber nicht mit der Lufthansa. Die Airline ist ein seriöses und sehr zuverlässiges Flugunternehmen, das den Fokus auf den hohen Komfort während des Reisens legt – und der beginnt schon beim Check-in. Die Preise sind fair, aber gehören nicht zu den günstigsten am Markt. Daher fliegen mit der Lufthansa vor allem Passagiere, die gerne den vollen Service genießen, pünktlich am Ziel sein wollen und auch während der Flugreise ein Maximum an Komfort genießen möchten.

In einem Lufthansa-Flugzeug werden Sie je nach Reiseziel sowohl Familien mit kleinen Kindern, Paare mit Strohhut auf dem Kopf und Geschäftsleute in Anzug und Kostüm antreffen. Bei der Buchung entscheiden Sie, ob Sie etwas mehr Geld für den Business-Bereich an Bord zahlen oder den normalen Service im Flugzeug genießen wollen. Mit einem Lufthansa-Gutschein sparen Sie unabhängig davon bei jeder Buchung.