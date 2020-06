asambeauty legt den Fokus bei der Produktentwicklung nicht auf einen günstigen Preis, sondern auf die Hochwertigkeit und Verträglichkeit der Inhaltsstoffe. Hinter jedem Produkt stehen Jahre intensiver Forschung an der Weinrebe und ein Team, das aus der Traube das Beste herausholen kann. In einem hauseigenen Forschungs- und Entwicklungslabor entstehen täglich neuste Rezepturen mit besten Wirkstoffen, die einen nachgewiesenen Pflegeeffekt haben. Dadurch haben die asambeauty-Pflegeprodukte einen höheren Preis, als Sie es vielleicht von Drogerieprodukten gewohnt sind. Allerdings haben Sie ja die Möglichkeit, für Ihren Einkauf einen asambeauty-Gutschein einzulösen und die Produkte dadurch ohne großes finanzielles Risiko in Ruhe zu testen.

Bis zu 66 Prozent Rabatt im Sale- und Outlet von asambeauty sichern

Wenn Produktlinien überarbeitet werden oder Restposten schnellstmöglich das Lager verlassen müssen, dann kommen sie in den Sale. Dort erhalten Kunden bis zu 66 Prozent Rabatt auf Neuware im Kosmetik-Ausverkauf. Nutzen Sie außerdem die Produktempfehlung des Monats, die ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis verspricht. Auch beim Kauf von reduzierter Ware werden Sie an der Kasse nach einem Aktionscode gefragt – jetzt brauchen Sie dafür nur noch einen passenden asambeauty-Gutschein.