Abkühlung zu Hause: Tipps gegen Hitze in der Wohnung

Schlaflose Nächte, Konzentrationsschwierigkeiten und Unwohlsein: Für viele ist das in den Sommermonaten der Alltag zu Hause. Nicht selten übersteigt die Wohnungstemperatur schon im April die 21-Grad-Marke – das, was der Mensch noch als Wohlfühltemperatur empfindet. Doch mit einigen Tipps und Tricks gelingt es, auch im Sommer einen kühlen Kopf zu bewahren und für Abkühlung in den eigenen vier Wänden zu sorgen.