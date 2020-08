5 abwechslungsreiche Comedy Podcasts: Witziges auf die Ohren

3. Kack & Sachgeschichten: Skurriler Humor mit Nerd-Charakter im Comedy Podcast

Informative Fakten über die Popkultur treffen auf unnützes Wissen. Moderator Fred Hilke, Cutter Tobi Aengenheyster und Fotograf Richard Ohme stammen alle aus einer anderen Ecke der Medienbranche. Dennoch harmonieren sie perfekt, denn sie haben alle etwas gemein: In jedem der drei Nerds schlummert die Liebe zum Film, Comic oder Computerspiel. Dabei nutzen sie ihr Wissen über Marvel, Star Wars und Co., um seit 2016 in ihrem Comedy Podcast gemeinsam die skurrilsten Theorien aufzustellen und die Filme wie auch Serien aufs kleinste Detail hin zu analysieren.

Das Witzige dabei: Sie vergleichen die Inhalte mit dem realen Leben, schaukeln sich in ihren Analysen gegenseitig hoch und können so zwei bis drei Stunden darüber fachsimpeln, welche psychische Störung Darth Vader hat oder was uns die Simpsons noch über die Zukunft lehren können. Trotz vieler teils seltsamer Gespräche kann der Hörer durchaus etwas lernen, wenn das Dreiergespann über die Götter der griechischen Mythologie oder die wahre Geschichte hinter dem Dschungelbuch philosophieren. Da frischt so manche nerdige Analyse den alten Schulstoff auf!

4. Herrengedeck: Comedy Podcast mit mehr als Bier und Korn

Herrengedeck, das ist die Kombination aus zwei verschiedenen alkoholischen Getränken. Doch seit 2016 sind das auch Ariana Baborie und Laura Larsson, zwei Radiomoderatorinnen, die jede Woche gemeinsam podcasten. Aber nicht nur die Liebe zum Reden verbindet die beiden Frauen, sondern auch der ganz spezielle Humor mit einer gewissen Portion Ironie.

Für die besondere Dynamik sorgt das Herrengedeck, welches die beiden zu Beginn jeder Folge trinken. So erzählen die beiden auch oftmals lustige und teils abstruse Geschichten in ihrem Comedy Podcast, die sie so vielleicht nicht nüchtern erzählen würden.

In abwechselnden kurzen und längeren Folgen quatscht das Duo über ihr Leben und, was die Welt so bewegt. Eine gute Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor lässt den Zuhörer vergessen, dass Larsson und Baborie zwei Fremde sind, mit denen man nicht gerade gemeinsam im Café sitzt. Dabei nehmen sie kein Blatt vor den Mund, sondern sorgen für echten Realtalk mitten aus dem Leben.

5. NotAufnahme – die lustigsten Patientengeschichten

In Notaufnahmen geht es ernst und hektisch zu: Doch es gibt auch Fälle, in denen der Arzt über so manchen (Krankheits-)fall schmunzeln muss. Bei dem Podcast „NotAufnahme“ erzählen verschiedene Ärzte unterhaltsame Geschichten aus ihrem Krankenhaus-Alltag.

Oft sind solche Kuriositäten dabei, bei denen man sich schnell fragt, ob das tatsächlich alles wahr sein kann. Ein lustiger Comedy Podcast ganz nach der Devise: Lachen, bis der Arzt kommt! Pluspunkt: Dank der kurzen Folgen eignet sich die Unterhaltung auch für zwischendurch.