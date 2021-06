Wieso jeder einmal alleine reisen sollte

Knapp 80 Prozent der Deutschen würden einer Umfrage zufolge gerne einmal ihren Urlaub alleine verbringen. Den Großteil davon hat jedoch bislang etwas davon abgehalten, zum Beispiel eine bestehende Partnerschaft oder Sicherheitsbedenken. Wer sich noch nicht zu einer Soloreise durchringen konnte, den überzeugen vielleicht folgende Argumente.

1. Vorteil: Unabhängigkeit

Wer alleine unterwegs ist, der ist nur für sich selbst verantwortlich. Er muss keine Kompromisse eingehen und womöglich auf Erlebnisse verzichten, nur weil die Begleitung keine Lust darauf hat. Alleinreisende entscheiden stets für sich selbst, wo sie essen gehen möchten, welche Sehenswürdigkeiten sie besichtigen oder ob sie mal einen Tag pausieren und nichts tun wollen. So erfolgt die Reise weniger stressig und mit mehr Freiheiten.

2. Vorteil: Neue Menschen kennenlernen

Pärchen oder Freunde sind im Urlaub selten auf jemand anderen angewiesen. Sie können sich miteinander unterhalten, gemeinsam beratschlagen und Erlebnisse teilen. Alleinreisende kommen automatisch öfter mit fremden Menschen ins Gespräch - unter anderem weil sie sie um Hilfe bitten, nach Empfehlungen vor Ort fragen oder Gleichgesinnte treffen, mit denen sie ihre bisherigen Erfahrungen teilen können. Wer weiß, vielleicht sind diese Gespräche sogar der Beginn von neuen wundervollen Freundschaften.

3. Vorteil: Sprachkenntnisse verbessern

Selbstverständlich treffen Soloreisende im Urlaub nicht nur auf deutschsprechende Menschen, sondern auch auf Einheimische oder Reisende aus anderen Ländern und kommen mit ihnen ins Gespräch. So können ganz nebenbei die Sprachkenntnisse verbessert werden oder zur Not die Verständigung per Mimik und Gestik. In jedem Fall können aus diesen Begegnungen spanennde Geschichten entstehen.

4. Vorteil: Höhere Aufmerksamkeit für die Umgebung

Wer kennt es nicht: Unterwegs mit Freunden hat sich bestimmt jeder schon einmal verquatscht. Da kann es durchaus passieren, dass einem das ein oder andere schöne Detail in der Umgebung entgeht. Soloreisenden passiert das eher nicht. Wer im Urlaub alleine durch die Stadt spaziert oder durch die Schönheit der Natur wandert, der hat eher die Chance, sich seine Umgebung bis auf das Kleinste einzuprägen. Die gesamte Stimmung kann intensiver wahrgenommen und im Inneren konserviert werden.

5. Vorteil: Selbstfindung

Mehrere Tage oder Wochen komplett auf sich alleine angewiesen zu sein, das wirkt sich auch auf den Charakter aus. Es macht stärker, selbstbewusster und bereichert ungemein. Die Zeit ganz allein regt zum Nachdenken an. Häufig helfen Soloreisen dabei, herauszufinden, wer man wirklich ist, was man erreichen will und was einem tatsächlich wichtig ist im Leben. Außerdem helfen die Gespräche mit fremden Menschen aus verschiedenen Kulturen dabei, die Weltsicht zu ändern und noch offener zu werden.