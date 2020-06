Über ethische und ökologische Folgen werden wir gleich noch sprechen. Sprechen wir zunächst aber über den Trend zum Angeln in Deutschland. Immer mehr Menschen gehen dem nach. Woher kommt das?

Wie in anderen Bereichen auch, tragen die sozialen Medien stark dazu bei. Früher gab es lediglich Fachzeitschriften übers Angeln. Aber wer hat sich die gekauft? Natürlich Angler. Über soziale Medien, insbesondere über Youtube, werden auch „normale“ Menschen erreicht. Dazu gibt es Formate wie unseres, die das Thema Angeln auch mit Unterhaltung verbinden und so nach und nach mehr Menschen dafür begeistern. Wir „erschaffen“ quasi neue Angler!

Ein weiterer Grund sind die Einstiegshürden. Wer früher angeln wollte, musste oft einen Lehrgang über mehrere Wochen absolvieren, bevor er mit dem Fischereischein loslogen durfte. Heute kann man diesen Kurs in den meisten Bundesländern auch online machen, was sehr vielen den Zugang überhaupt erst ermöglichen konnte.

Gibt es auch negative Aspekte, die mit dem Angeltrend einher gehen??

Negative Aspekte gibt es wenn, dann eigentlich nur in Deutschland. Hier ist „Catch and Release“ in vielen Köpfen noch nicht angekommen oder schlimmer noch, negativ konnotiert. Viele Einsteiger schreiben mich an und fragen, warum wir Fische einfach so zurücksetzen. Sie hätten in der Fischereischeinausbildung gelernt, dass dies verboten sei. Das ist zum einen schade und zum anderen auch nicht zwangsläufig richtig. Es wird nur gerne so propagiert, aus politischen Gründen.

Fischerrecht ist ja Länderrecht und jedes Bundesland ist da anderes gepolt. Bayern zum Beispiel hat da wie so oft eine etwas konservativere Haltung, um nicht „antiquierte“ zu sagen. Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg hingegen haben bereits Fangfenster für bestimmte Arten eingeführt. Damit müssen Fische unter bzw. über einer bestimmten Größe zurückgesetzt werden. Das hilft nicht nur der Population, sondern auch dem Angler, der sich über bessere Fänge freuen kann.

Zeitgleich hilft es dem Angelsport an sich, mit all seinen positiven Nebeneffekten, in der Praxis: Angler kümmern sich wie niemand anderes um die Gewässerpflege, Renaturierungen und Wiederansiedlungen von in Deutschland ausgestorbenen Arten wie dem Lachs oder Stör. Und das alles oft ehrenamtlich. Dazu schaffen sie Jobs und die Tourismusbranche wasserreicher Bundesländer profitiert extrem von ihnen.

Sollten also alle Bundesländer den von Ihnen genannten positiven Beispielen folgen?

Wären alle Bundesländer so fortschrittlich, gäbe es kaum negativen Auswirkungen. Eher das Gegenteil wäre der Fall. Denn mehr Angler bedeuten mehr politische Power, mehr ehrenamtliches Engagement und mehr Naturschutz. Der einzige negative Aspekt entsteht also nur, wenn dieses sog. „Abküppeln“ gesetzlich verordnet ist, um ethische Grundsätze vorzugaukeln, die in anderen Branchen mit größeren Lobbies niemanden zu interessieren scheinen. Denn sind die Gewässer bald leer gefischt, dreht sich die Spirale natürlich weiter abwärts. Gottseidank gibt es genug vernünftige Angler, die trotz Verordnungen nicht jeden Fisch aus Prinzip töten wollen und somit zum Erhalt der Bestände und des Angelns beitragen.