6 Tipps für den Anti-Valentinstag: Kein Grund für Trübsal

Der Valentinstag 2023 wird auch für Singles etwas ganz Besonderes. Denn anstatt Trübsal zu blasen, dass man keinen Partner oder keine Partnerin an der Seite hat, ist es doch viel schöner, sich selbst an diesem Tag eine Freude zu bereiten und ihn unterhaltsam zu gestalten. Hier kommen einige Ideen für den Anti-Valentinstag.

Quality time mit Freunden: Wieso allein bleiben?

Der Anti-Valentinstag lässt sich am besten gemeinsam mit Freunden begehen. Nutzen Sie die Zeit zum Beispiel für einen Tagesausflug, ein Abendessen oder eine Party. Schließlich gibt es nichts Schöneres, als zusammen zu lachen, Spaß zu haben und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Wer am nächsten Tag nicht arbeiten muss oder länger schlafen darf, der kann die Gelegenheit sogar nutzen und in den Ehrentag der Singles rein feiern, der am 15. Februar stattfindet.

In andere Welten entfliehen: Lieblingsserie gucken

Wer es lieber etwas ruhiger mag, der kann es sich zum Valentinstag auf der Couch gemütlich machen. Die Lieblingsserie zu schauen, kann schließlich wahre Glücksgefühle hervorrufen. Und das Beste: Als Single müssen Sie auf niemanden Rücksicht nehmen - Sie können gucken, was Sie wollen. Ein paar Süßigkeiten, Chips und leckere Getränke dazu, schon wird der Valentinstag 2023 zum wunderbaren Ereignis.

