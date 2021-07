Sicherer Start ins neue Schuljahr und Semester

Sind die neuen Geräte erst einmal vollständig mit Antivirus Software und Internet Security ausgestattet, können Schüler und Studenten sorglos im Internet surfen und ihre Hausarbeiten erledigen. Auch beim Homeschooling ist dank Norton 360 Deluxe volle Sicherheit geboten. Cyberkriminelle können weder auf die eingebaute Webcam zugreifen noch wichtige Dateien blockieren oder sensible Daten stehlen. Außerdem ist es Eltern mit dem Programm möglich zu kontrollieren, was ihre Kinder am Computer treiben und unpassende Inhalte zu sperren. So wird das neue Schuljahr zumindest in Sachen Cybersicherheit ein voller Erfolg.