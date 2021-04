Der Reifenwechsel bei Euromaster: Termine komfortabel online buchen

Wird es wieder Zeit, die Autoreifen zu wechseln, muss ein Termin bei einer Werkstatt her. Euromaster bietet dazu die Möglichkeit, die Terminbuchung online vorzunehmen. Mit einem festen Termin vermeiden Autobesitzer Wartezeiten bei der Ankunft in der Werkstatt und wählen komfortabel ihren Wunschtermin aus. Die Online-Terminbuchung am PC oder Mobilgerät ist bei Euromaster in wenigen Schritten erledigt:

Autokennzeichen angeben Gewünschte Service-Leistungen bestimmen Ein Center in der Nähe auswählen Aus einer Liste verfügbarer Termine den passenden aussuchen Erforderliche Daten zur Person und zum Fahrzeug eintragen

Die Buchung ist sehr einfach und intuitiv. Die Bestätigung des Termins gibt es kurz nach der Online-Reservierung und von da an bleibt nichts mehr zu tun. So wird das Reifenwechseln von Anfang an zum Kinderspiel.