3. Bewegung: Körperliche Aktivitäten am Tag

Damit der Körper nicht in der Nacht aktiv wird, sollte er bereits am Tag durch Sport oder einen Spaziergang an der frischen Luft ausgelastet werden. Vor allem Menschen, die täglich ihre Arbeit am Schreibtisch verrichten, fühlen sich abends oft ruhelos und haben entsprechend Probleme damit, einzuschlafen. Bewegung schafft Abhilfe und bietet zusätzlich die Möglichkeit, Stress abzubauen.

Aber Vorsicht: Sport putscht auch auf und sollte deshalb spätestens zwei Stunden vorm Schlafengehen beendet werden.

4. Kein Blaulicht: Verzicht auf Medien

Wer kennt es nicht? Schnell noch einmal E-Mails, Nachrichten und die sozialen Medien vom Bett aus checken, bevor die Augen geschlossen werden. Menschen, die besser schlafen wollen, sollten das jedoch vermeiden. In den Displays von Smartphones, Tablets, Fernsehern und Co. ist der Blaulichtanteil so hoch, dass der Körper daran gehindert wird, das Schlafhormon Melatonin zu produzieren. Wer kurz vorm Schlafengehen keinesfalls auf sein Smartphone verzichten kann, sollte zumindest den Nachtmodus/Blaulichtfilter anschalten. Dieser schwächt den negativen Effekt ab, verhindert ihn allerdings nicht vollständig.

5. Entspannung: Schlafrituale schaffen

Vor dem Zubettgehen ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen. Entspannung sorgt für Stressabbau und einen besseren Schlaf. Gibt es Schwierigkeiten dabei, kann es helfen, Schlafrituale einzuführen. Eine kleine Meditation, ein warmes Bad oder ein abendlicher Spaziergang können bereits wahre Wunder bewirken. Schon vor dem Zubettgehen entspannt zu sein, ist enorm wichtig für einen erholsamen Schlaf. Auf aufregende Games, Filme, Serien oder Telefonate sollte unbedingt verzichtet werden. Das treibt den Puls sowie die Atemfrequenz und den Blutdruck nach oben.

Besser schlafen: Voraussetzung für einen erfolgreichen Tag

Wir haben nun einige Tipps vorgestellt, dank derer Schlafprobleme bekämpft werden können. Ein bequemes Bett, ein dunkles und geräuscharmes Schlafzimmer, die richtige Ernährung, abendliche Entspannung und ausreichend Bewegung am Tag bilden die Grundlage für einen erholsamen Schlaf. Nur wer ausgeschlafen ist, kann einen gesunden Lebensstil führen und den Herausforderungen im Alltag gerecht werden.