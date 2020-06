Na dann Prost! Die besten Biersorten im Check

Märzen: Malziges Bier aus dem Süden

Das Märzenbier ist in Süddeutschland und in Österreich besonders beliebt. Der Geschmack des Märzens ist zugleich malzig wie hopfig – ideal, um die Süße des Malzes auszugleichen. Das Vollbier ist dunkelgelb bis bernsteinfarben. Die im Vergleich zum Pilsner intensivere Farbe kommt durch das Mehr an Malz zustande sowie vom Verwenden von dunklem Karamellmalz beim Brauen.

Untergärig

Alkoholgehalt: 5-6 Prozent

15-25 IBU

8-16 EBC

Bekannte Marken: Skt. Martinus Märzen, Hoffmann Festmärzen, Fürst Wallenstein Märzen

Pils: Beliebteste Biersorte Deutschlands

Das Bier nach Pilsner Brauart ist die beliebteste Biersorte der Deutschen. Es ist ein goldgelbes und klares Getränk, das einen betont hopfigen Geschmack hat. Die goldene Farbe verdankt das Alljahresbier der Malzsorte „Pilsner Malz“, die fürs Brauen verwendet wird. Das Verhältnis von Hopfen und Malz liegt in der Regel bei 60 zu 40. Es ist ein wenig bitterer und schmeckt herber als andere untergärige Biere.

Untergärig

Alkoholgehalt: 4-5 Prozent

30-45 IBU

4-6 EBC

Bekannteste Marken: Krombacher, Oettinger, Budweiser, Beck‘s

Porter: Vollmundige black power

Porter-Bier ist an seiner schwarzen Farbe und dem malzigen, süßlichen Geschmack zu erkennen. Der Nachgeschmack des vollmundigen Biers ist dagegen geprägt von Röstaromen. Porter ist in der Craft-Beer-Szene beliebt und heutzutage gibt es die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel das Coffee Porter oder das Chocolate Porter. Hervorragend schmeckt das Porter-Bier vor allem an heißen Sommertagen.

Obergärig

Alkoholgehalt: 4-6 Prozent

20-40 IBU

47-69 ECB

Bekannte Biermarken: Lausitzer Porter, Fuller’s London Porter, Störtebeker Hanse

Stout: Bittere Biersorte mit vollmundigen Geschmack

Charakteristisch für Stout-Biere ist ihre tiefschwarze Farbe und der vergleichsweise hohe Alkoholgehalt. Stout ist ein Ableger des Porter-Biers und entstand Anfang des 19. Jahrhunderts. Auch der malzige, karamellige Geschmack ist typisch für dieses vollmundige Starkbier, da Hopfen beim Brauen eine weniger wichtige Rolle spielt. Der Braustil ist komplex und zu den Bestandteilen können Kaffeebohnen, Chili und Schokolade gehören. Die Bitterkeit des Biers wird erst im Nachgeschmack spürbar, wobei es in dieser Hinsicht deutliche Unterschiede geben kann.