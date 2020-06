Die 10 besten Programme für die private Datensicherung

Auf dem Markt gibt es zahlreiche unterschiedliche Programme zur privaten Datensicherung, die alle ihren Dienst erfüllen: das praktische und schnelle Speichern von Dokumenten und Fotos. Dennoch gibt es qualitative Unterschiede, die sich auch beim Preis bemerkbar machen. Je mehr Funktionen und insbesondere Speicher der Cloud-Dienst dem Nutzer liefern soll, desto tiefer muss dieser auch für das Paket in die Tasche greifen.

Viele Programme bieten dann aber auch eine verstärkte Sicherheit durch verschiedene Verschlüsselungen der Daten. Ein besonderer Pluspunkt der meisten Cloud-Dienste ist der gemeinsame Zugriff auf die Dokumente. So können mehrere Personen an einer Präsentation oder einem Projekt arbeiten und müssen hierfür nicht einmal in einem Raum sitzen. Die private Datenspeicherung schützt demnach nicht nur vor dem Verlust von sensiblen Dateien und speichert diese sicher verschlüsselt ab, sondern erleichtert auch die Arbeit im Team und an Projekten.