Wann ist der Black Friday 2022?

Folgenden Tag können Sie sich schon einmal rot im Kalender markieren: den 25. November. An diesem Tag findet der diesjährige Black Friday statt. Allerdings beginnt die Rabattschlacht seit einigen Jahren bereits am Montag zuvor, in diesem Jahr der 21. November, und streckt sich über eine Woche bis zum Cyber Monday, den 28. November. Wer also auf der Suche nach den besten Deals ist, sieht sich am besten in der gesamten Black Week danach um.

Black Friday Bedeutung: Was ist das überhaupt?

Seinen Ursprung hat der Black Friday in den USA. Er bezeichnet den Freitag nach dem Thanksgiving-Fest, welches dort immer am letzten Donnerstag im November gefeiert wird. Bereits seit den 1950er Jahren nutzen zahlreiche Amerikaner diesen Tag, vergleichbar mit einem Brückentag, zum Einkaufen und Schnäppchenschlagen. Heute ist der Black Friday vor allem bei Onlineshops beliebt und gilt als weltweit größter Shoppingtag des Jahres. Die Shops locken Kunden mit attraktiven Rabatten und spannenden Sonderangeboten - und das schon längst nicht mehr nur an diesem einen Tag. Mittlerweile erstreckt sich das Shopping-Event auf insgesamt acht Tage, somit können Onlineshopper über eine Woche lang von zahlreichen Black Week Angeboten profitieren.

Black Friday Ursprung: Woher kommt die Bezeichnung?

Wie der Black Friday zu seinem Namen gekommen ist, dazu gibt es verschiedene Theorien.

1. Optische Täuschung

Während der Black Week wird in den USA von regelrechten "Rabattschlachten" gesprochen. Menschenmassen strömen durch die Einkaufsstraßen und shoppen die Regale und Kleiderstangen leer. Aus der Ferne sieht dieser Pulk an Menschen, meist in dunklen Jacken gekleidet, aus wie eine große schwarze Masse.

2. Gewaltige Gewinne

Der Tag nach dem Thanksgiving-Fest gilt in den USA als einer der umsatzstärksten Tage des Jahres. Der Black Friday könnte also so heißen, weil hier nach einem langen, eher umsatzschwachen Sommer endlich wieder schwarze Zahlen geschrieben werden.

3. Spuren vom Geldzählen

Eine weitere Theorie zur Namensgebung des Black Friday ist, dass am Ende des großen Shoppingtages die Kassen der Händler in den USA stets prall gefüllt mit Geldscheinen waren. Bekamen sie vom Zählen der Geldscheine womöglich schwarze Hände?