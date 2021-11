Google Nest Cam (mit Akku) 2-Pack + gratis Google Nest Hub (2. Generation): Nur 299 Euro statt 459,98 Euro

Die Google Nest Cam (mit Akku) bietet den großen Vorteil, dass sie sowohl innen als auch außen angebracht werden kann. Sie benötigt aufgrund des integrierten Akkus keine Steckdose in der Nähe und ist witterungsbeständig. Ein weiteres Plus der smarten Kamera: Sie kann zwischen Personen, Tieren und Fahrzeugen in ihrem Blickfeld unterscheiden - dank Nachtsicht sogar in der Dunkelheit - und sendet die entsprechende Information anschließend über die App an die Besitzer. So wissen diese stets, was vor ihrer Haustür passiert.

In der Black Week gibt es bei tink den Google Nest Hub 2.0 zum Doppelpack der Google Nest Cam (mit Akku) gratis dazu. Das Display ermöglicht eine gute Übersicht über alle verbundenen smarten Geräte, welche von dort aus gesteuert werden können. Wie der Google Nest Mini ist er außerdem ein praktischer Helfer im Alltag. Zusätzlich können auf dem Google Nest Hub verschiedenste Medien wiedergegeben werden - egal, ob Musik, Filme oder Serien.