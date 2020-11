Zur Black Week: Rabatte ergattern bei Carrera

Dass Carrera als Marke nicht nur in den Erinnerungen mittlerweile erwachsener Modellauto-Rennfahrer fortlebt, sondern bei Jüngeren immer noch begehrt ist, liegt zum einem am großen Spielspaß, den das Spielzeug mit dem berühmten Carrera Logo verspricht. Wer hat als kleiner Junge oder kleines Mädchen sich nicht Fantasien hingegeben, in denen es um weiter, schneller und höher ging? Rennfahrer und Pilot gelten nicht umsonst als Traumberufe beim Nachwuchs. Und Carrera erfüllt diese Träume zumindest en miniature. Durch das Steuern von Sportwagen, auch wenn es sich um Modelle handelt, wird Adrenalin ausgeschüttet und der Rausch der Geschwindigkeit erfahrbar.

Ein großer Reiz des Spielzeugs aus dem Hause Carrera ist ferner die Tatsache, dass sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene viel Freude an den Rennbahnen haben. Will man wiederum bei einem professionellen Carrera Wettbewerb an den Start gehen, sind Fingerspitzengefühl, gutes Timing und ausreichende Streckenkenntnisse nötig, um als Erster die Ziellinie zu überqueren.

Die zuvor angesprochene breite Produktpalette von Carrera lässt sich im Onlineshop entdecken. Weiterentwicklungen der ursprünglichen Carrera Rennbahn sowie das große RC Sortiment mit ferngesteuerten Autos, Fluggeräten, Booten und Co. lassen keine Wünsche offen.