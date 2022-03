Cashback-Aktionen nutzen: Wieso es sich lohnt

Wer regelmäßig in Onlineshops bestellt, für den sind Cashback-Aktionen die beste Möglichkeit, immer wieder etwas Geld beiseite zu legen. Schließlich erhalten Cashback-User für jeden einzelnen Einkauf über ein Cashback-Portal Geld zurück. Vor allem bei größeren Anschaffungen, wie neuen Möbeln beispielsweise, lohnt sich das ungemein.

Noch dazu ist der Aufwand sehr gering. Die Anmeldung bei einem Cashback-Portal wie shopmate ist kostenlos und unverbindlich. Die einzige Bedingung dafür, Geld nach dem Einkauf zurückzuerhalten, ist, dass Onlineshopper über das Cashback-Portal zu ihrem Lieblingsshop gehen und dort die Cookies akzeptieren. Nur auf diese Weise kann der Partnershop erkennen, über welches Portal der Kunde gekommen ist. Ohne Cookies ist das nicht ersichtlich und er zahlt keine Provision an das Portal aus. Das Portal kann sie folglich auch nicht als Cashback an den User weitergeben.

shopmate: Cashback sammeln leicht gemacht

Ein neues Cashback-Portal, welches besonders einfach zu bedienen ist und damit auch unerfahrenen Usern die Nutzung von Cashback-Aktionen erleichtert, ist shopmate. Hinter dem Portal steckt die Checkout Charlie GmbH, ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland. Die Checkout Charlie GmbH betreibt bereits 14 Gutschein-Portale in sechs Ländern. Mehr als 12 Jahre Erfahrung machen das Unternehmen zum Profi darin, Usern ein größtmögliches Shopping-Vergnügen zu bereiten. In über 400 Onlineshops können User nun dank shopmate Cashback für jeden einzelnen Einkauf sammeln. So macht Onlineshopping gleich noch mehr Spaß!

Und so geht's: Schritt für Schritt zum Cashback via shopmate

Lust bekommen, gleich bei der nächsten Shoppingtour Geld zurückzuerhalten? Wir zeigen, wie das Cashbacken bei shopmate im Detail funktioniert. Wer dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung folgt, kann problemlos beim nächsten Einkauf in seinem Lieblingsshop Cashback sammeln.

1. Kundenkonto bei shopmate anlegen: Dafür müssen User lediglich ihren Vornamen, Nachnamen, ihre E-Mail-Adresse sowie ein sicheres Passwort angeben. Im untenstehenden Video zeigen wir, wie einfach das ist.