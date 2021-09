Was ist CLARK? Das Wichtigste zum Versicherungsmanager

Mit CLARK wird das Thema Versicherungen endlich einfacher. User können hier all ihre Versicherungen kinderleicht managen und sogar weiter optimieren. CLARK ist keine eigene Versicherung, der Anbieter digitalisiert und ordnet alle bereits bestehenden Versicherungen und stellt die Details zu den Verträgen übersichtlich dar. CLARK arbeitet unabhängig von Versicherungsgesellschaften und kann so optimal beraten und Tarife mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis vorschlagen.

Obwohl die Nutzer einen so umfassenden Service bekommen, ist CLARK vollständig kostenlos - selbst, wenn ein Makler für die Versicherungen in Anspruch genommen wird. Ein weiteres Plus: Mit CLARK ist Kleingedrucktes passé. Die App bietet einen transparenten Überblick über allen wichtigen Informationen der Versicherungen.

Wie funktioniert CLARK? Kurz erklärt

Schluss mit der Zettelwirtschaft! Vorbei die Zeit, in der Versicherungsnehmer zig verschiedene Ordner durchwühlen mussten, um die passenden Versicherungsunterlagen zu finden. Jetzt können User die CLARK App entweder im App Store oder im Google Play Store herunterladen und sich innerhalb von nur fünf Minuten registrieren. Das Ganze geht aber selbstverständlich auch über die Webseite. Anschließend gibt es alle Versicherungen auf einen Blick.

Nach dem Download sind nur fünf Schritte nötig, um die CLARK zu nutzen:

Identität verifizieren: Hier wird die Handynummer angegeben. Anschließend erhält der Nutzer einen Bestätigungscode per SMS, den er bei CLARK eingibt. Versicherungen hinzufügen: Das klingt aufwendig, ist es aber gar nicht. CLARK stellt eine Liste an Versicherungen wie Privathaftpflicht, Unfallversicherung, gesetzliche Krankenversicherung oder Hausrat zur Verfügung. Hier muss nur die zu digitalisierende Versicherung ausgewählt und die entsprechende Versicherungsgesellschaft angegeben werden. Der User kann nun entweder die Dokumente einscannen und hochladen oder aber CLARK holt sich die Informationen bei der Versicherung selbst ein. Persönliche Daten eingeben: So erfährt CLARK, zu welcher Person die Versicherungen gehören. Einverständnis geben: Damit CLARK seine Tätigkeit als Versicherungsmanager ausüben kann, muss der User ein Maklermandat unterschreiben. Was das konkret bedeutet, erklären wir unter dem nächsten Punkt. Passwort wählen: Damit die Daten zusätzlich geschützt sind, wird am Ende noch ein sicheres Passwort ausgewählt.

All dies nimmt nur einen kurzen Moment in Anspruch. Zeit ist schließlich kostbar. Danach kann CLARK die Informationen zu jeder hochgeladenen Versicherung übersichtlich darstellen. Außerdem führt der Versicherungsmanager einen Bedarfscheck durch und prüft, ob dem Nutzer ein wichtiger Vertrag fehlt. Stellt CLARK bei den bestehenden Verträgen fest, dass es einen günstigeren Tarif auf dem Markt gibt, schlägt er ihn vor. Damit können CLARK User sowohl Geld sparen als auch ihre Leistungen verbessern.