Internet ohne Anschluss – die DSL-Alternative von congstar

Der congstar Homespot - das sind die Vorteile

Mit dem congstar Homespot ist kein Telefonanschluss nötig, um Internet zu erhalten. Per LTE liefert das Produkt Internet mit bis zu 50 Mbit/s für Zuhause, die Ferienwohnung oder einen anderen festen Wunschort.

Der größte Vorteil ist sofort erkennbar: Die teils langen Wartezeiten, bis der Internet-Anschluss vom Anbieter freigegeben wird oder der entsprechende Techniker einen Termin frei hat, entfallen. Der congstar Homespot ist sofort einsatzbereit und dient daher unter anderem bestens zur Überbrückung bis der gebuchte Internet-Anschluss bereitsteht - oder gerne auch langfristig. Da die DSL-Alternative auf Mobilfunkbasis funktioniert, ist außerdem endlich schnelles Internet auch an Orten möglich, an denen DSL- und Kabel-Internet nicht verfügbar sind. Es wird nur ein LTE-Empfang benötigt. Da das Netz in Deutschland bereits flächendeckend ausgebaut ist, sollte dies jedoch kein Problem sein.

Auch wer vorübergehend zur Zwischenmiete wohnt, sich am Wochenende gerne im Kleingarten aufhält oder glücklicher Besitzer einer Ferienwohnung ist, wird den congstar Homespot zu schätzen wissen. Mit dem Internet ohne Anschluss kann jeder flexibel und schnell mit Highspeed lossurfen. Die Einrichtung des Geräts nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und funktioniert ohne Installation durch einen Techniker.