Crowdbutchering: Fleischkonsum neu denken

Crowdbutchering: Gemeinsam schmeckt es besser

Die erste Assoziation bei Crowdbutchering: Massenschlachtung. Doch das absolute Gegenteil ist der Fall. Das Wort „Crowdbutching“ kombiniert die englischen Wörter „Crowdfunding“ (finanzielle Beteiligung an ein Projekt) und „Butchering“ (Schlachtung). Crowdbutcher beteiligen sich somit an einer Schlachtung.

Die Idee dahinter ist nicht neu. Menschen, die auf dem Land leben, kennen bestimmt noch die Situation, in der ein Bauer die Schlachtung plant und dies verkündet. Die interessierten Dorfbewohner kommen und holen sich das Fleisch ab. Leider kennen nur die wenigsten einen Bauer, der regelmäßig ein Tier schlachtet. Für all diese Menschen gibt es Crowdbutchering.

Dies funktioniert so: Interessierte sammeln sich auf einem Portal, z.B. bei Kaufnehkuh.de, und erwerben dort anteilsmäßig eine Kuh. Sind genügend Interessierte zusammengekommen, dass sich eine Schlachtung tatsächlich lohnt, wird das Tier geschlachtet.

Regionalität und Nachhaltigkeit dank Crowdbutchering

Beim Crowdbutchering geht es aber nicht nur darum, dass Leute sich das Fleisch einer Kuh teilen. Es geht vielmehr um Verantwortung. Und das in mehrerlei Hinsicht.

Fleisch aus der Region

Ein wesentlicher Aspekt beim Crowdbutchering ist die Regionalität. Die Tiere kommen ausschließlich aus Deutschland. Sie werden hier großgezogen, gehalten und später auch geschlachtet. Dies garantiert, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Denn den Ertrag bekommt direkt der Bauer und kein Betreiber einer Massentierhaltung.

Die Regionalität gewährt außerdem, dass die Umweltbelastung auf ein Minimum reduziert wird. Lange Transportwege fallen weg sowie die Lagerung in Supermärkten. Da die Tiere nicht in Mastbetrieben gehalten werden, sondern artgerecht bei den Bauern, fallen auch bei der Haltung weniger Treibhausgase an.

Nachhaltigkeit ist das A und O beim Crowdbutchering

Natürlich spielt bei vielen Konsumenten die artgerechte Haltung der Tiere eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle beim Fleischkauf. Jedoch ist nicht immer garantiert, dass das ganze Tier genutzt wird und nichts auf dem Müll landet.

Beim Crowdbutchering geht es nämlich darum, alles zu verwenden: vom Fleisch über die Haut bis hin zu den Knochen. Während das Fleisch zu den Crowdbutchern kommt, wird die Haut an Gerbereien geschickt, die Innereien werden zu Tierfutter weiterverarbeitet und aus den Knochen entsteht Leim. So wird nichts weggeworfen und das Tier musste nicht umsonst sterben.

Wichtig beim Crowdbutchering ist außerdem der Transport, damit das Fleisch nicht schlecht wird. Dafür greifen die Anbieter auf gekühlte, isolierte und nachhaltige Pakete zurück. Gekühlt werden diese in der Regel mit ausreichend Kühlelementen.

Transparenz von Anfang bis Ende

Wesentlich ist darüber hinaus die Bereitstellung aller nötigen Informationen. Dies beginnt beim Rind, welches angeboten wird, und endet beim Schlachter, der für das Zerteilen und die Lagerung des Fleisches verantwortlich ist. All diese Informationen werden von den Crowdbutchering-Anbietern auf der jeweiligen Website bereitgestellt.

Interessierte wissen so genau, von welchen Rind das Fleisch kommt, wo und wie es gehalten wird, was es zu fressen bekommt und wo es geschlachtet wird. All diese Informationen sind beim Fleisch im Supermarkt nicht ersichtlich.