Im Allgemeinen gilt: Private Zusatzversicherungen, die der Vorsorge dienen, sind steuerlich absetzbar. Es ist also in jedem Fall möglich, die Beiträge zur DA Direkt Zahnzusatzversicherung in der Steuererklärung anzugeben. Jedoch wirken sie sich meist nicht weiter aus. Für Vorsorgeaufwendungen können Angestellte jährlich bis zu 1.900 Euro geltend machen, Selbstständige bis zu 2.800 Euro. Mit den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung ist dieser Höchstbetrag meist bereits ausgeschöpft.