Death Cleaning: Vom Glück des Wegwerfens

Death Cleaning: Nur das behalten, was glücklich macht

Wer sich mit dem Entrümpeln der eigenen Habseligkeiten auseinandersetzt, zieht eine Bilanz des bisherigen Lebens, findet heraus, was wirklich Bedeutung hat und fühlt sich anschließend befreit. Zudem wirkt das eigene Umfeld viel aufgeräumter und strukturierter. Und manch eine Wohnung bekommt nach dem Decluttering einen ganz neuen Charakter.

Die Schriftstellerin betont, dass bei Death Cleaning nicht die Unvermeidbarkeit des Todes im Vordergrund stehen soll, sondern die Geschichte des eigenen Lebens, die sich in den Dingen widerspiegelt, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Es geht um die guten Erinnerungen, die man behält und die schlechten, die man loswird. So steht beim Decluttering die Frage danach im Vordergrund, was noch einen emotionalen oder praktischen Wert hat und was einfach nur Platz wegnimmt.

Von groß nach klein entrümpeln

Es empfiehlt sich, beim Death Cleaning mit den großen Dingen wie Möbeln und Haushaltsgeräten zu beginnen. Werden wirklich alle Möbel benutzt, die in der Wohnung herumstehen und welche Fehlkäufe sind dabei? Muss der Trockner noch immer im Bad verbleiben, obwohl er vor Monaten das letzte Mal eingeschaltet wurde? Schrittweise geht es von Zimmer zu Zimmer. Daraufhin sind die kleineren Dinge an der Reihe wie Geschirr, das seit Jahren in der Vitrine vor sich hin vegetiert oder Bücher, die niemand liest und jemals lesen wird.

Auch dem leidlichen Papierkram, der längst keine Bedeutung mehr hat und einfach nur die Schubladen und Aktenordner zumüllt, geht es beim Entrümpeln an den Kragen. Alte Magazine, Papierordner aus der Uni-Zeit sowie alte Rechnungen und abgelaufene Verträge haben im eigenen Leben nichts mehr verloren. Also ab damit in Kartons. Praktisch sind dafür Umzugskartons. Keine zur Stelle? In Baumärkten, wie z.B. Obi, gibt es solche zuhauf.

Schatzkiste für das ganz Persönliche

Zum Schluss geht es dann um die ganz persönlichen Dinge – um alte Briefe, Schmuck, Kleidung und Selbstgemachtes. Dinge, die keinen materiellen und einen ausschließlich emotionalen Wert haben, verstaut man beim Death Cleaning vorzugsweise in einer Art persönlicher Schatzkiste. So sind sie immer da, wenn wieder Zeit für etwas Sentimentalität ist. Und (viel) später wird es den Hinterbliebenen leichtgemacht, sich einen Verbleib für die persönlichen Dinge zu überlegen.

Das Aussortierte muss auch nicht unbedingt im Müll landen. Wer sich ganz bewusst mit den Habseligkeiten auseinandersetzt, wird oftmals etwas zum Vererben und Verschenken entdecken. Eine „Zu verschenken“- Kiste bereitet nicht nur den Lieben eine Freude, auch den Schenkenden vermittelt sie ein gutes Gefühl.

Aussortieren ist nicht immer einfach

Wem es besonders schwer fällt, Dinge loszuwerden, dem empfiehlt Magnusson, den eigenen Glückskompass zu konsultieren. Dabei wird jedes der Besitztümer einzeln betrachtet, während man sich fragt, ob es einen gerade in diesem Moment wirklich glücklich macht. Wenn nicht: weg damit!

Zum Glückskompass gehören auch Gebrauchsgegenstände. Natürlich machen Bügeleisen und Staubsauger nicht direkt glücklich, aber da sie das Leben erleichtern, sind sie indirekt für das Glücksempfinden verantwortlich.

Sich beim Death Cleaning etwas gönnen

Während des Ausmistens und Entrümpelns sollte das Projekt „Death Cleaning“ mit etwas Positivem einhergehen. Jede Etappe wird am besten mit einer Belohnung an sich selbst beendet. Sei es eine Massage, ein schönes Abendessen mit Freunden oder ein Wochenendausflug mit der oder dem Liebsten. Bei Expedia gibt es die passenden Angebote dafür. Sich allerdings einen ausgiebigen Shopping-Trip zu gönnen, wäre vor dem Hintergrund des Ausmistens eher weniger angesagt.