Deutsche Gerichte: Eine kulinarische Reise durch Deutschland

Die Küche im Norden: Zwischen Birnen und Buletten

Viele verbinden den kulinarischen Norden Deutschlands mit Rollmops, Nordseekrabben und Hechtsuppe. Doch wer hat schon einmal vom „Labskaus“ gehört? Obwohl das Gericht keinen Fisch enthält, hat es sich als typisches Essen der Fischer und Seeleute eingebürgert. Es besteht aus Kartoffeln, Rindfleisch und Roter Bete und ist bis nach Liverpool als „Seemannsschmaus“ verbreitet.

Auch die Kombination mit Süßem gehört im Norden zur geschmacklichen Bandbreite. So sind Birnen mit Bohnen und Speck, auf Plattdeutsch auch „Beer’n Bohn un Speck“, als altes Hamburger Gericht bekannt und beliebt.

Deftiges aus dem Nordosten

Weiter landeinwärts sieht die Speisekarte schon anders aus: Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, aber auch Buletten in Berliner Breiten sind wieder deutlich näher am deftigen Image der deutschen Küche.

Als lokale Spezialität gilt in der Hauptstadt außerdem die Currywurst. Als praktische, schnelle Mahlzeit für die Hand ist sie perfekt für das hastige Großstadtleben.

Daneben spielen in Brandenburg Wildgerichte eine große kulinarische Rolle – und natürlich die weithin beliebten Königsberger Klopse.

Plattdeutsche Leckerei: „Beer’n Bohn un Speck“

Birnen, Bohnen und Speck lassen sich einfach nachkochen. Um 3 bis 4 Portionen des herbstlichen Hamburger Traditionsgerichts zuzubereiten, benötigt man:

4 Scheiben geräucherter Bauchspeck

1 große Zwiebel, gehackt

500 g grüne Bohnen (ggf. auch gefroren, nicht geeignet sind Bohnen aus der Dose)

4-8 Kochbirnen (kleine Sorte, z. B. Bürgermeisterbirnen)

½ bis 1 Bund Bohnenkraut

1 Teelöffel Speisestärke

Zuerst kommt die gehackte Zwiebel mit dem Bauch in einen großen Topf. Mit ca. 1 ½ Litern Wasser zum Kochen bringen, anschließend bei reduzierter Temperatur noch 15 Minuten weiter köcheln. In der Zwischenzeit die Birnen längs halbieren, die Bohnen mittig durchbrechen und in den Topf geben. Bei mittlerer Hitze alles gemeinsam weitere 25 Minuten kochen. Anschließend alle Zutaten entnehmen und den Sud mit Speisestärke zu einer Soße aufkochen.

Tipp: Als Beilage eignen sich festkochende Pellkartoffeln.