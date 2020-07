Mehr als Balkonien: Die schönsten Urlaubsorte in Deutschland

Kopf aus, Freiheit an: Schöne Urlaubsorte in den Bergen

Einmal über allem stehen und kein Gebäude sehen: Wer Pause vom Alltag braucht und den Kopf frei bekommen möchte, ist in den Bergen am besten aufgehoben. Die frische Luft, die vielfältige Natur und das Gefühl der Freiheit nach dem Erklimmen eines Gipfels, machen die bergigen Urlaubsorte in Deutschland zu einem besonderen Reiseziel.

Die Alpen: Jedem sein Abenteuer

Beim Gedanken an Berge kommen vielen zuerst die Alpen in den Sinn. Sie sind das höchste Mittelgebirge Europas, das mit seiner über tausend Kilometer langen Gipfelkette ein Tor zum Süden bildet. Über München sind die Alpen mit Auto oder Bahn gut erreichbar. Auch den Hauptbahnhof von Oberstdorf im Allgäu fahren regelmäßig Schnellzüge aus vielen deutschen Städten an.

Ob in der Gruppe, mit dem Partner oder allein: Für jedes Abenteuer findet sich in den Alpen das richtige Umfeld. Zudem ist die Landschaft im Sommer genauso interessant wie im Winter. So ist beispielsweise der Maximiliansweg bei warmem Wetter eine tolle Herausforderung. Der Fernwanderweg führt zwischen Lindau und Berchtesgaden 360 Kilometer über die Alpen.

Tipp: Besonders spannend für Stadtkinder ist ein Urlaub auf dem Bauernhof.

Magisch-romantische Urlaubsorte in Deutschland: Der Thüringer Wald

Ein schönes Urlaubsziel ist auch der Thüringer Wald. Gemeinsam mit dem Thüringer Schiefergebirge zieht er sich von der Werra im Nordwesten bis zum Frankenwald im Südosten. Mit dem Rennsteig beheimatet er einen der ältesten Höhenwege Deutschlands. Der Wanderweg durch geheimnisvolle Waldwelten und über blühende Bergwiesen vereint magisches Flair und Romantik. Alte Dörfer und Schlösser geben der Reise einen fantastischen Anklang.

Highlight im Norden des Thüringer Walds ist Eisenach mit der nahegelegenen Wartburg. Im Hochmittelalter galt die Burg als berühmter Musenhof, an dem auch Lieder des Minnesängers Walther von der Vogelweide entstanden sein sollen. Später bot sie dem geächteten Martin Luther Unterschlupf. Die Lutherstadt lässt sich bequem mit der Bahn erreichen. So eignet sie sich als Startpunkt und Kultur-Input vor der Wanderung. Auf dem Waldweg bieten sich dann Zimmer und Hotels in den umliegenden Dörfern als Unterkunft an. Abenteuerlustige können auch in Hütten am Waldrand übernachten.