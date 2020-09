Immer auf der sicheren Seite: Die wichtigsten Studentenversicherungen

Absichern als Student: Nicht jede Studentenversicherung ist ein Muss

Wer sein Studium beginnt, sollte vor allem auf zwei Versicherungen setzen: die Kranken- und die private Haftpflichtversicherung. Die Krankenversicherung ist in Deutschland an den meisten Universitäten sogar Voraussetzung für eine Immatrikulation und kann somit nicht in Vergessenheit geraten. Wer sich noch zusätzlich absichern möchte, kann aus einem großen Angebot an Möglichkeiten wählen. Doch nicht jede Studentenversicherung ist immer sinnvoll. Das spart im Zweifel bares Geld.