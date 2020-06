Mit dem Dienstrad zur Arbeit: Fuß vom Gas und auf die Pedale

Win-win-Situation für alle Beteiligten

Da die Vergütung über ein Dienstfahrrad für Arbeitgeber Vorteile parat hält, sind viele Firmen offen für das Konzept. Hilfreich ist es, sich im Voraus gut über die Bedingungen zu informieren, um mit dem Anliegen auch gleich wichtige Informationen präsentieren zu können.

Entscheidet sich das Unternehmen für das Dienstfahrrad, können Arbeitnehmer sich im Idealfall ihr Wunschrad aussuchen und es über das Leasing günstig finanzieren und gegebenenfalls erwerben. Eine Win-win-Situation! Aber warum lohnt es sich für Arbeitnehmer, ein Fahrrad in Form eines Jobrads zu finanzieren?

Vorteile für Arbeitnehmer: Preiswert und Fitness inklusive

Bike-Leasing ist für die Arbeitnehmer mit zahlreichen Vorteilen verbunden. Mitarbeiter eines Unternehmens erhalten das Fahrrad nicht nur günstiger als bei einem privaten Erwerb. Sie steigen auch auf eine umweltfreundliche und sportliche Transportvariante um.

Mit steuerfreien Ratenzahlungen zum eigenen Fahrrad

Der wohl größte Vorteil des Bike-Leasings gegenüber des Fahrradkaufs sind die Kostenersparnisse. Diese ergeben sich beim Bike-Leasing durch steuerfreie Ratenzahlungen: Arbeitnehmern wird die monatliche Rate zur Finanzierung ihres Fahrrads vor Steuer von ihrem Lohn abgezogen. Diese Gehaltsumwandlung (wenn der Mitarbeiter sich an den Kosten beteiligt, um das Rad auch privat nutzen zu können) ermöglicht es Mitarbeitern, ihr Dienstfahrrad bis zu 40 Prozent günstiger als bei einem Privatkauf zu erhalten

Da das Arbeitsfahrrad auch für private Zwecke verwendet werden kann, fällt im Falle einer Gehaltsumwandlung lediglich ein geringer Steuerbetrag an. Nach aktueller Vorschrift tritt hier die 0,25-Prozent-Regelung in Kraft. Nutzer des Bike-Leasing-Modells müssen demnach ein Viertel des Fahrradpreises (abgerundet auf volle Hundert) im 1-Prozentsatz für die private Nutzung versteuern. Für ein Dienstrad im Wert von 2500 Euro sieht dies folgendermaßen aus: ein Arbeitnehmer muss nur noch ein Viertel von 2500 Euro, also (auf die hundertste Stelle abgerundet) 600 Euro * 1 % = 6 Euro/Monat versteuern. Dies entspricht einer 0,25-Prozent-Versteuerung. Lohnend ist das Bike-Leasing für Arbeitnehmer in der Regel ab einem Wert von circa 1500 Euro.

Körperliche Fitness und Reparaturen inklusive

Da das Leasing in den meisten Fällen über das Unternehmen läuft, gehören Reparaturen und Instandhaltung des Fahrrads oft zum Service des Vertragspartners dazu. Arbeitnehmer ersparen sich so weiterführenden Aufwand und zusätzliche Kosten.

Bei der Entscheidung für ein Dienstrad steht für viele Angestellte auch die körperliche Aktivität im Vordergrund. Der Berufsalltag bindet Arbeitnehmer an feste Arbeitszeiten, die nicht für Sport und Bewegung genutzt werden können. Der Arbeitsweg bietet eine gute Gelegenheit, um Sport in den Alltag zu integrieren.