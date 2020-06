Die Welt des digitalen Lernens im Schnellcheck

2. Babbel: maßgeschneidertes Sprachenlernen und schnelle Erfolgserlebnisse

Fürs Sprachenlernen ist es nie zu spät. Vor allem dann nicht, wenn sich das Lernen so einfach gestaltet wie bei Babbel. 14 Sprachen bietet die E-Learning-Plattform an und legt dabei vor allem Wert auf praxisnahes Lernen nach Maß. Jede Sprache ist in mehrere Kurse und diese wiederum in bis zu 30 Lektionen aufgeteilt. Pro Lektion liegt der Zeitaufwand bei 10-15 Minuten – perfekt, um die Einheiten zwischendurch zu absolvieren. Die Lernenden können jede Lektion beliebig oft wiederholen und das eigene Lerntempo umsetzen. Zu den Angeboten von Babbel gehören unter anderem Aussprachentrainer, Dialogübungen sowie ein individueller Wortschatztrainer.