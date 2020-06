Die Vorteile und Einsatzgebiete einer Leih-Drohne

Eine Drohne auszuleihen lohnt sich für jene, die testen möchten, ob eine Drohne etwas für sie ist. Denn Drohnen sind kostspielig und ein Leihgerät deshalb eine praktische Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln und überlegt eine Entscheidung zu treffen. Zudem können unterschiedliche Modelle ausprobiert werden. So wird herausgefunden, welche am besten zu den eigenen Vorstellungen passt.

Ein Leih-Service ist perfekt, wenn die Drohne nur für einen kurzen Zeitraum zum Einsatz kommen soll. Wer zum Beispiel eine Hochzeit aus der Vogelperspektive filmen oder ein einmaliges Filmprojekt umsetzen möchte, wird sich über die Vorteile der Leih-Drohnen freuen.

Fakten-Check: Die gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit Drohnen

Wer eine Drohne mieten will, sollte sich mit den entsprechenden rechtlichen Bestimmungen auseinandersetzen. In der Drohnen-Verordnung aus dem Jahr 2017 ist unter anderem festgelegt, dass Drohnen ab einem Gewicht von 250 Gramm eine Plakette benötigen. Eine solche Kennzeichnung ist bei Leih-Drohnen in der Regel bereits angebracht. Eine Ausnahme stellen die Angebote von OTTO NOW dar. Hier muss sich der Nutzer selbst eine feuerfeste Plakette besorgen.

Die Verordnung enthält außerdem folgende Punkte: