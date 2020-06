E-Mobilität: Meine Oma fährt im Hühnerstall…Elektroroller

Aufladen statt tanken für die Verkehrswende

Ein Elektroroller benötigt Energie. Diese bekommt er nicht aus Kraftstoffen, sondern aus der Steckdose. Das Aufladen eines E-Rollers ist so simpel wie das Aufladen des Smartphones. Es gibt zwei Ladevarianten, um ihn aufzuladen:

Einige E-Roller Modelle haben einen tragbaren Akku unter der Sitzbank, damit die Batterie entnommen und zuhause im Wohnzimmer aufgeladen werden kann.

Bei anderen Modellen ist der Akku fest verbaut und das ganze Motorrad muss an die Steckdose angeschlossen werden.

Unabhängig davon läuft das Aufladen aber immer gleich ab:

Schritt 1: Stromzufuhr des Elektro-Roller abschalten – evtl. Akku entnehmen

Schritt 2: Ladekabel mit Netzteil mit der Ladebuchse des E-Rollers verbinden bzw. mit jener des Akkus

Schritt 3: Aufladekabel in eine handelsübliche Steckdose stecken

Schritt 4: E-Roller bzw. Akku aufladen und Ladestatus beachten

Schritt 5: E-Roller bzw. Akku vom Strom trennen und gegebenenfalls Akku wieder anbringen

So einfach und schnell wird der E-Roller zu Hause aufgeladen. Besitzt der E-Roller keinen entnehmbaren Akku ist hoffentlich eine Garage, um da seine Roller aufzuladen. Ansonsten muss das Motorrad entweder in die Wohnung, oder es lohnt sich einen Roller mit tragbaren Akku zu kaufen. Darüber hinaus gibt es überall in Deutschland öffentliche Ladestationen, an denen der Akku wieder aufgeladen werden kann.

Tipp: Wer sich darum sorgt, unterwegs auf der Strecke zu bleiben, kann auf E-Roller mit einem zusätzlichen USB-Port zurückgreifen. Über diesen Port kann eine Powerbank angeschlossen werden, damit der Roller mit ausreichend Strom versorgt wird. Ein solches Modell ist beispielsweise der „Motorino Elettrico“ der italienischen ME Group.

Unbezwinglich ist, wer warten kann – So lange dauert die Aufladung des Akkus

Je nach Modell dauert die Aufladung zwischen drei und acht Stunden. Durchschnittlich ist jeder Akku für etwa 1000 Ladezyklen ausgelegt. Es hält sich seit den Anfängen des Handys hartnäckig das Gerücht, dass ein Akku immer erst komplett entladen sein muss, bevor er wieder neu aufgeladen werden kann. Einen solchen Memory-Effekt gibt es bei modernen Akkus nicht mehr. Oft sind nach zwei Stunden bereits 80 Prozent des Akkus geladen und der Roller kann wieder für kleine Strecken genutzt werden. Mit einem Schnellladegerät oder einer 380-Volt-Steckdose kann die Ladezeit deutlich verkürzt werden.

Keep rollin‘, rollin‘,rollin‘,rollin‘ – In der Nähe das Weite suchen

Je nach E-Roller variiert die Distanz, die zurückgelegt werden kann. Einflussfaktoren sind nicht nur die Akkus und die Geschwindigkeit, sondern auch die Steigung, wie häufig gebremst wird und vieles mehr. Wer also häufig auf Autobahnen oder in den Bergen unterwegs ist kommt nicht in den Genuss der maximalen Laufzeit .

Wer gerne längere Strecken mit seinem Elektro-Roller fahren möchte, der muss auf einen hohen Amperestunden-Wert achten. Dieser gibt an, wie viel Kapazität der Akku hat und ermöglicht eine ungefähre Bestimmung der Laufzeit.

Beispiel 1: Das beliebte Elektromotorrad von BMW

Einer der beliebtesten Elektromotorräder in Deutschland ist das „C-Evolution“-Modell von BMW. Die Herstellerangaben geben zur Reichweite maximal 160 Kilometer an. Von Berlin wäre Magdeburg also durchaus erreichbar. Aber auch hier gilt, dass die Angaben nur theoretischer Natur sind, da äußere Bedingungen sowie der eigene Fahrstil Einfluss auf die Reichweite haben.

Im städtischen Gebiet schafft der E-Roller von BMW realistischerweise etwa rund 120 Kilometer. Der Grund ist derselbe wie bei der Zero SR/S: die „Stop-and-go“-Phasen im städtischen Verkehr reduzieren die Reichweite doch recht deutlich. Beim C-Evolution um rund ein Viertel. Bei engen und kurvenreichen Straßen schafft dieser Elektroroller nur rund 80 Kilometer. Die Topografie ist für die Reduzierung der Reichweite verantwortlich.

Beispiel 2: E-Motorroller von Zero Motorcycles mit hoher Reichweite

Das Zero SR/S-Modell des amerikanischen Herstellers Zero Motorcycles kann maximal 320 Kilometer (mit Power Tank) zurücklegen. Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wäre als problemlos zu meistern. Die Herstellerangaben zur Reichweite gelten allerdings nur in der Theorie, denn unter realen Bedingungen hält der Akku durch Steigungen der Straße oder Wettereinflüsse meist wesentlich kürzer.

Der Hersteller gibt deshalb an, dass sein E-Roller in der Stadt etwa 259 Kilometer schafft, bevor das Akku den Geist aufgibt. Die „Stop-and-go“-Fahrweise in der Stadt ist hier der wesentliche Einflussfaktor auf die Akku-Leistung. Auf der Autobahn wiederum spielt die Geschwindigkeit die entscheidende Rolle, wie lange der Akku hält: bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 89 km/h können 159 Kilometer bewältigt werden. Mit einer Geschwindigkeit von 113 km/h reduziert sich die Strecke auf 132 Kilometer.