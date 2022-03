E-Mobility: Wie funktioniert ein Elektroauto?

In einem E-Auto ist statt des klassischen Verbrenner-Motors ein Elektromotor eingebaut, welcher durch Strom angetrieben wird, gespeichert in einer Batterie. Der Antrieb des elektrischen Motors funktioniert dank des sogenannten Inverters. Er wandelt den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom um. Der Elektromotor wiederum konvertiert die elektrische Energie in mechanische. Er erzeugt Magnetfelder, welche eine Drehbewegung und damit das Auto in Gang setzen.

Da der Strom aus der Batterie nach einiger Zeit aufgebraucht ist, muss das Elektroauto regelmäßig aufgeladen werden. Das kann beispielsweise über die heimische Steckdose geschehen, ist jedoch nicht unbedingt zu empfehlen. Nicht alle Haushaltssteckdosen sind dafür ausgelegt, solch große Strommengen zu verteilen. Zudem dauert das Aufladen hiermit mindestens acht Stunden. Abhilfe verschaffen sogenannte Wallboxen. Mit ihnen fallen die Ladezeiten deutlich geringer aus. Eine weitere Option, das E-Auto zu laden, bieten die öffentlichen Ladesäulen.

E-Auto Leasing Angebot: Das Rundum-Sorglos-Paket von tink

tink gilt als Experte im Bereich Smart Home. Jetzt steht der Anbieter mit all seiner Expertise zusätzlich im E-Mobility Segment beratend zur Seite und hat einige spannende E-Auto Leasing Angebote in petto.

Kunden haben hier die Möglichkeit, ihr individuelles E-Mobility Paket zusammenzustellen. Dieses besteht aus folgenden Komponenten:

Elektroauto - Konfiguration nach Wunsch Ökostromtarif - 100% erneuerbar Wallbox für zuhause - optional mit Installation Ladekarte für ganz Europa Expertenberatung

Interessenten können jedoch auch ihr ganz eigenes E-Mobility Paket zusammenstellen lassen. Über das tink Kontaktformular beraten die Experten rund um Elektromobilität und unterbreiten ein E-Auto Leasing Angebot, welches auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.