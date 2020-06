eBook-Reader im Vergleich: lohnt sich digitales Lesen?

Am Thema „eBook-Reader vs. Buch“ scheiden sich durchaus die Geister. Während die einen auf das gedruckte Buch schwören, lesen andere ihre Romane am liebsten in digitaler Form. Fakt ist: Etwa 75 Prozent der Deutschen lesen mehr oder weniger regelmäßig Bücher. Etwa 29 Prozent von ihnen lesen dabei mit einem eBook-Reader. Vor allem die Anzahl der Leser, die sich für einen eReader entscheiden, wächst immer weiter. Doch warum ist das so? Ist ein eBook-Lesegerät genauso gut oder sogar besser als das gedruckte Buch? Wo liegen die Vor- und Nachteile des digitalen Lesens? Welche eBook-Reader gibt es überhaupt und worin unterscheiden sie sich? Alle Antworten und noch viel mehr gibt es im folgenden Artikel.