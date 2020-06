Ecodesign: Große Wertschöpfung, minimale Umweltbelastung

Mit Ecodesign nicht auf dem Holzweg sein

Viele Möbel werden aus Holz hergestellt. Die Ökobilanz von Holz hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Besonders nachhaltig sind heimische Hölzer, die wieder aufgeforstet werden können. Echtholz, Massivholz oder Vollholz, das nicht mit chemischen Lacken behandelt wird, stehen bei Ökodesignern ganz oben auf der Liste. Massivholz ist robuster als Sperrholzmöbel, die nur eine geringe Lebensdauer haben und kaum einen Umzug überstehen.

Generell gilt für das Ecodesign: Möbel dürfen keine Lackschichten und auch keine Kunststoffanteile haben. Designer müssen sich dabei die Frage stellen, wie sie Holzabfälle sinnvoll weiterverwenden können.

Aber nicht nur das eigentliche Möbelstück muss nachhaltig sein, um dem Ökodesign zu entsprechen. Auch Bezüge und Polster müssen aus natürlichen Rohstoffen wie Wolle, Hanf oder Bio-Baumwolle gefertigt werden.

Bessere Orientierung dank Siegel

Es gibt eine Vielzahl an Siegeln, die einen Hinweis auf ein ökologisches Design geben. Anbei haben wir eine kleine Auswahl getroffen.

FSC Siegel: Dieses Siegel prüft speziell bei Holzmöbeln den Verarbeitungs- und Produktionsprozess. Außerdem ist mit einer Zertifizierung gewährleistet, dass faire Arbeitsbedingungen herrschen.

ÖkoControl: Das Siegel prüft Polstermöbel, Matratzen und Massivholzmöbel darauf, ob sie die wichtigsten Standards für Ökomöbel einhalten. So dürfen die Rohstoffe nicht aus Raubbau stammen und Bezüge sowie Textilien müssen aus Bio-Baumwolle hergestellt sein.

Das Goldene M: Möbel für den Wohnbereich, die schadstofffrei sind, sind mit diesem Siegel versehen.

Unser Tipp: Es ist beim Kauf von Eco-Möbeln wichtig, nicht blind auf das Siegel zu vertrauen, sondern selbst Informationen über den Shop, die Herstellungs-, Verpackungs- sowie Transportbedingungen einzuholen.

Lasset es Ecodesign-Möbel regnen!

Nachhaltige Möbelhäuser gibt es überall. Um in Deutschland Ecodesign-Möbel zu kaufen, müssen sich die Möbelhäuser natürlich in Deutschland befinden. Dadurch werden die Transportwege kurzgehalten. Shops wie Westwing oder Home24 haben ein gut sortiertes Sortiment an Ökomöbeln.

Daneben gibt es Shops, die komplett auf das Ecodesign umgestellt haben. Der Avocadostore beispielsweise hat sich auf Eco-Fashion und Green Lifestyle spezialisiert. Kunden erhalten hier Möbel aus recycelten Materialien, die in Behindertenwerkstätten oder Gefängnissen produziert werden. Es entstehen daraus schlichte, zeitlose, widerstandsfähige und praktische Möbel.

Der Waschbär-Onlineshop bietet neben einem großen Textil- und Kleidungssortiment auch Möbel im Ecodesign an. Die Hersteller entwickeln Raumsparlösungen, Naturbettwaren und Naturmatratzen sowie Holzmöbel, die überwiegend in Deutschland aus Erlenholz gebaut werden. Das Unternehmen besitzt für jedes Produkt hauseigene Artikelpässe, die jeden Herstellungsschritt nachvollziehbar machen.

Beispiel gefällig? Das ist ein Ecodesign-Tisch

Anhand eines Tisches aus dem Avocadostore lässt sich die Herstellung eines nachhaltigen Möbelstückes gut nachvollziehen.

Dieser Tisch ist ein zeitloses Möbelstück, das sich in nahezu jede moderne Wohnlandschaft integrieren lässt. Selbst wenn die Couch oder das Sideboard ausgetauscht werden, passt es durch seine abwechslungsreiche Oberfläche noch immer in den Raum. Alle Rohstoffe stammen aus Deutschland und wurden in einer deutschen Tischlerei im Münsterland und von einem deutschen Metallbauer verarbeitet.

Der Tisch besteht aus 100 % Massivholz und ist deshalb besonders widerstandsfähig. Das Holz und das Metall können später geschreddert bzw. eingeschmolzen und wiederverwertet werden. Die Tischplatte wurde mit Naturholzölen bearbeitet und mit natürlichem Wachs versiegelt.