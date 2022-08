Energie sparen: Praktische Tipps für den Haushalt

Warum Energiesparen so wichtig ist

Wer Energie spart, spart nicht nur jede Menge Geld für Strom und Heizung in seinem Haushalt, er schont zugleich noch die Umwelt. Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas werden nämlich klimaschädliche Emissionen freigesetzt, die dringend reduziert werden müssen, um das Klima zu schützen. Außerdem: Diese fossilen Ressourcen sind endlich. Daher sollte möglichst sparsam mit ihnen umgegangen werden.

Energie sparen im Haushalt: 10 Tipps

In Deutschland liegt mehr als ein Viertel des Jahresenergieverbrauchs bei den privaten Haushalten. Wenn jeder mehr auf seinen Verbrauch achtet, ist schon viel für den Klimaschutz getan. Dazu kommt die immense Geldersparnis. Betrachtet man die steigenden Preise, wird es zunehmend wichtiger, Energie zu sparen. Die folgenden Tipps sollen dabei helfen.

1. Optimiertes Heizen

Etwa 70 Prozent des Energieverbrauchs in einem privaten Haushalt sind auf das Heizen zurückzuführen. Daher ist es sinnvoll, zunächst diese Nutzung zu reduzieren beziehungsweise zu optimieren. Der erste Schritt liegt darin, die Heizung nicht dauerhaft laufen zu lassen, sondern sie in der Nacht und bei Abwesenheit auszuschalten. Damit es in den Wintermonaten trotzdem angenehm warm ist, sobald man nach Hause kommt, können programmierbare Thermostate genutzt werden. Diese lassen sich auch von unterwegs aus steuern.

Weiterhin hilft es beim Energiesparen, die Fenster und Türen gut abzudichten - so kann die erzeugte Wärme nicht aus dem Raum weichen und die Kälte von außen nicht nach innen gelangen. Hinzu kommt: Nicht alle Räume der Wohnung müssen geheizt werden. Deshalb sollten am besten auch die Zimmertüren innerhalb der Wohnung geschlossen werden, sonst dringt die kühle Luft der anderen Räume ins beheizte Zimmer und kühlt dieses wieder aus.

