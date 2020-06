Canon EOS 850D: Der neue DSLR-Star für Einsteiger

In ist, was drin ist! Das steckt in der EOS 850D

Drei Jahre, nachdem Canon seine DSLR EOS 800D für Einsteiger auf den Markt gebracht hat, folgt nun das Nachfolgemodell: die EOS 850D. Mit seinen 24,1 Megapixeln (MP) bringt das neue Canon-Modell ausreichend Pixel mit, um detailreiche Bilder aufzunehmen.

In der Kamera ist ein APS-C CMOS Sensor verbaut. Dieser Sensor ermöglicht eine sehr hohe Bildqualität, da er größer ist und deshalb mehr Licht erfassen kann als Kompaktkameras oder Smartphones. Damit sind optimale Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen möglich. Hier kommen auch die Stärken der EOS 850D besonders zu Geltung: denn der große Sensor ermöglich für die Portraitfotografie eine geringe Schärfentiefe und somit ein schönes Bokeh.

Als Prozessor wird in der EOS-Kamera der DIGIC 8 Bildprozessor verwendet, der für die Bildbearbeitung besonders wichtig ist. Denn der Bildprozessor ist mitunter der wichtigste Bestandteil einer Digitalkamera und spielt zusammen mit Bildsensor und Objektiv eine wesentliche Rolle bei der Bildqualität von Fotos bzw. Videos. So berechnet er zum Beispiel anhand der vom Bildsensor gelieferten Informationen die Farb- und Helligkeitswerte. Je besser also ein solcher Prozessor ist, desto natürlicher sind die abgebildeten Farben und umso harmonischer ist das Foto. Der DIGIC 8 Prozessor gehört zum Besten, was Canon zu bieten hat.

Fokussiert zum Aufnahmeglück

Doch der beste Sensor und Prozessor nützt nichts, wenn der Autofokus (AF) nicht schnell und präzise arbeitet. Die EOS 850D besitzt via optischem Sucher einen AF mit 45 Messfeldern. Dadurch kann in jeder Fotografie-Lebenslage das richtige Motiv fokussiert und scharf gestellt werden. Denn im Sucher kann jedes einzelne Messfeld ausgewählt werden, welches fokussiert werden soll. Und das Objekt der Begierde in diesem Bereich wird scharf gestellt. Alternativ können verschiedene Zonen gewählt werden, in denen die Kamera dann selbständig das Motiv erkennt.

Wenn an Stelle des optischen Suchers das dreh- und schwenkbare Touch-LCD genutzt wird, steht dem Fotografen das Dual-Pixel AF-System zur Verfügung. Hier stellt die EOS 850D sogar bis zu 143 AF-Felder bei automatischer AF-Wahl zur Verfügung, manuell sind sogar bis zu 3.975 Positionen wählbar. Damit sind der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt.

Hobbyfotografen, die die eigene Fotokamera auch zum Filmen verwenden wollen, werden mit der EOS 850D auch ihren Spaß haben. Denn sie bietet bei 4K-Videoaufnahmen Bildraten mit 24, 25 oder 30 B/s.