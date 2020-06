Erholsamer Schlaf: Ein- und Durchschlafen für Fortgeschrittene

7. Richtig nett ist's erst im Bett, aber nur mit der richtigen Matratze

Eine häufige Ursache für Schlafstörungen ist die falsche Matratze. Diese kann nicht nur schnell zu Rückenschmerzen und Verspannungen führen, sondern auch das Einschlafen erschweren – vor allem, wenn der Betroffene keine bequeme Position zum Liegen findet. Eine allgemein gültige Empfehlung kann nicht gegeben werden, da jeder Körper unterschiedlich auf Matratzen reagiert. Ein Besuch in einem Möbelhaus oder Matratzengeschäft ist deshalb wichtig, um die richtige Matratze zu finden. Aber auch online gibt es Fachgeschäfte, die einen Matratzen-Berater haben und der für jeden die passende Matratze wählt. Bei Schlafwelt findet man einen solchen Berater und eine Fülle an verschiedenen Matratzen.

Viele Menschen schwören für einen besseren und somit auch einen erholsameren Schlaf auf Taschenederkern-Matratzen. Durch einzelne Federn, die in Taschen eingelassen sind, sorgen diese Matratzen für einen guten Schlaf und sind deshalb besonders gut geeignet, wenn mit Schlafproblemen zu kämpfen ist.

8. Digital Detox für einen erholsamen Schlaf

Forscher sind sich einig, dass Schlafprobleme auch mit der Benutzung von Smartphones und Tablets einhergehen. Das blaue Licht der Geräte verhindert die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Deshalb empfehlen zahlreiche Experten, eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen offline zu gehen. Dies entspannt nicht nur die Augen – auch der Geist kann endlich abschalten und zur Ruhe kommen.

9. Die richtige Beleuchtung

Blaue Lichter wirken also anregend und sollten im Schlafzimmer weniger Verwendung finden. Auch auf eine zu helle Beleuchtung im Schlaf-, aber auch im Badezimmer soll verzichtet werden. Denn helles Licht signalisiert dem Körper, dass jetzt Tag ist. Für die Abendtoilette sowie bei der Gute-Nacht-Lektüre also lieber ein gedämmtes Licht verwenden. Nachtlampen und -leuchten, am besten mit Dimmer, sind auch eine gute Methode für den richtigen Schlaf. Wacht man etwa in der Nacht auf, um auf die Toilette zu gehen, wird man so vom hellen Licht nicht geblendet. Bei Lampenwelt gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Lampen: von Pendelleuchten aus Holz bis zu Nachttischlampen aus Stoff gibt es hier allerlei zu finden.