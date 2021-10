Damit es gar nicht erst zur Erkältung kommt: Vorbeugung ist das A und O

Eine Erkältung ist immer sehr unangenehm. Betroffene fühlen sich schlapp, sind müde und leiden teilweise unter starken Schmerzen. Damit es gar nicht erst zu einer Erkältung kommt, gibt es vor allem zwei Wege, ihr vorzubeugen: ein starkes Immunsystem und die richtige Hygiene.

Tipps für ein starkes Immunsystem

Wer starke Abwehrkräfte hat, leidet seltener unter einer Erkältung. Doch wie genau kann das Immunsystem gestärkt werden?

Stress vermeiden : Eine dauerhafte Anspannung und Belastung macht das Immunsystem anfälliger für Erreger.

: Eine dauerhafte Anspannung und Belastung macht das Immunsystem anfälliger für Erreger. Gesunde Ernährung : Damit der Körper genügend Abwehrkräfte entwickeln kann, ist eine ausgewogene Ernährung mit vielen Ballaststoffen und Vitaminen von großer Bedeutung. Außerdem sollte ausreichend Wasser getrunken sowie Alkohol und Nikotin möglichst vermieden werden.

: Damit der Körper genügend Abwehrkräfte entwickeln kann, ist eine ausgewogene Ernährung mit vielen Ballaststoffen und Vitaminen von großer Bedeutung. Außerdem sollte ausreichend Wasser getrunken sowie Alkohol und Nikotin möglichst vermieden werden. Ausreichend Schlaf : Erwachsene benötigen im Schnitt etwa sieben bis acht Stunden Schlaf für ein gesundes Leben. Zudem trägt ein geregelter Schlafrhythmus zur Stärkung des Immunsystems bei.

: Erwachsene benötigen im Schnitt etwa sieben bis acht Stunden Schlaf für ein gesundes Leben. Zudem trägt ein geregelter Schlafrhythmus zur Stärkung des Immunsystems bei. Sport: Wer sich regelmäßig bewegt, unterstützt den Körper bei der Entwicklung von Abwehrkräften. Besonders an der frischen Luft ist Sport sehr effektiv.

Tipps für die richtige Hygiene

Eine Erkältung ist sehr anstreckend. Daher ist ein wichtiger Tipp zur Vorbeugung, gar nicht erst mit dem Erreger in Kontakt zu kommen. Wie gelingt das?

Regelmäßig Hände waschen: mehrmals am Tag, mit warmem Wasser und Seife, mindestens 30 Sekunden lang

Händeschütteln und Umarmungen vermeiden

Möglichst keine Türklinken, Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder ähnliches berühren

Auch wer bereits von einer Erkältung betroffen ist, sollte sich an diese Hygienemaßnahmen halten. Um andere nicht anzustecken, ist es darüber hinaus hilfreich, stets in die Armbeuge zu husten und zu niesen. So gelangen weniger Viren auf die Hände, welche wiederum Oberflächen berühren, die andere Menschen ebenfalls anfassen.

Gegenseitige Rücksichtnahme ist unverzichtbar, nicht nur in der Erkältungszeit.