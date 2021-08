Smarter Fahrrad Diebstahlschutz: Diese technischen Innovationen gibt es

Denkt man an die Sicherheit seines Fahrrads, fallen einem zuerst die klassischen Fahrradschlösser ein. Doch es gibt inzwischen auch neue, smarte Gadgets, die den Fahrrad Diebstahlschutz erhöhen. Hier einige Beispiele:

Es gibt Fahrradschlösser mit einer integrierten Fahrrad Alarmanlage . Vergreift sich ein Fremder an dem Schloss, ertönt ein bis zu 100 Dezibel lautes Signal. Das schreckt den Dieb ab und macht zudem die gesamte Umgebung auf den Vorfall aufmerksam.

Besonders interessant ist auch diese Erfindung: ein Bügelschloss der Marke Skunklock. Versucht ein Dieb das Fahrradschloss aufzuknacken, versprüht es ein übelriechendes Gasgemisch . Damit soll der Dieb schnell vom Fahrrad vertrieben werden.

Konnte das Bike trotz sehr gutem Fahrradschloss gestohlen werden, muss es noch nicht unbedingt verloren sein. GPS-Tracker können dabei helfen, es wiederzufinden. Sie zeichnen dauerhaft die Position des Rades auf und können sie per App übermitteln. Sind die GPS-Tracker versteckt im Rahmen einlaminiert oder zum Beispiel im Rücklicht integriert, werden sie vom Dieb nicht erkannt.

Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl

Abgesehen von hochwertigen Fahrradschlössern und anderen innovativen Gadgets zum Fahrrad Diebstahlschutz gibt es noch einige weitere Dinge, die jeder Fahrradbesitzer beachten sollte.

Anschließen statt nur Abschließen

Es ist wichtig, das Fahrrad nicht nur in sich abzuschließen, per Rahmenschloss zum Beispiel, sondern es auch an einem festen Gegenstand anzuschließen - sonst kann es einfach weggetragen werden. Selbst wenn das Fahrrad nur kurz aus den Augen gelassen wird, sollte es gut befestigt werden. Dafür eignen sich unter anderem Laternen oder Geländer.

Gut sichtbar abstellen

Dunkle, vermeintlich versteckte Ecken laden Diebe dazu ein, Fahrräder zu stehlen. Dort können sie sich nahezu ungestört daran zu schaffen machen. Deshalb sollten Räder am besten immer an einem belebten Ort angeschlossen werden - gut einsehbar und hell. Vor den Augen anderer Menschen sind Diebe etwas vorsichtiger.

Wichtige Merkmale notieren

Es ist immer von Vorteil, alle notwendigen Informationen zum Fahrrad, wie die Rahmennummer, das Modell oder besondere Merkmale, zu hinterlegen. Dafür bietet sich ein Fahrradpass an, der mittlerweile auch als App erhältlich ist. Wird das Bike gestohlen, bietet er eine gute Hilfestellung für die Polizei.

Ebenfalls hilfreich ist es, das Rad codieren zu lassen - das geht beim ADFC oder der Polizei. Die Codierung erhöht die Chance auf Aufklärung und schreckt zudem Diebe ab.