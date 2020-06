Carbon und Kondition: Diese Fahrradtypen bringen Freude in Fahrt

Das klassische Rennrad

Schmale Reifen, kaum Gewicht und ein dynamischer Vorbau: Das sind bereits drei wichtige Merkmale, die ein klassisches Rennrad vorweist. Je nach Marke und Ausführung variieren die weiteren Besonderheiten: Wettkampf-Räder sind meist federleicht und überzeugen mit hochwertigen Schaltungen und besonders energetischer Geometrie. Aber auch Rennräder für Einsteiger beeindrucken mit sportlichen Elementen.

Das Angebot an Fitness-Rennrädern ist vielfältig und hat für jeden Radler-Typen etwas zu bieten. Um ein brauchbares Rad zu finden, ist es ratsam sich gut zu informieren und sich in verschiedenen Läden oder auch online beraten zu lassen. So verfügen beispielsweise die Shops von Lucky Bike und Radonline über ein großes Angebot. Auch direkt beim Hersteller lassen sich echte Schnäppchen entdecken.

Um ein Beispiel für ein klassisches Rennrad zu nennen: Das Fuji Transonic 2.5 gewinnt Speed-Begeisterte mit einer soliden Ausstattung und einem geschmackvollen Design für sich. Perfekt für eine schnelle Runde auf dem Asphalt! Die Hersteller von Rennrädern bieten je nach Einsatzzweck verschiedene Varianten ihrer Räder an. Das Sortiment reicht meist von Einstiegsfahrrädern bis hin zu vollausgestatteten Race Bikes.

Cross und Gravel Bike – Offroad im Speed-Genuss

Im Gegensatz zum klassischen Rennrad kommen Cyclocross und Gravel Bike sprichwörtlich auch mal vom Weg ab: Denn mit dem Cyclo- und dem Gravel Bike werden nicht nur asphaltierte Straßen befahren. Die beiden Rennradtypen zeichnen sich durch breitere Reifen und eine stabile Architektur aus.

So können Bike-Fans auch offroad Gas geben und sich auf Wald- und matschigen Feldwegen austoben. Der Unterschied zwischen Cyclocross und Gravel Bike ist minimal. Während das Cyclo Bike sich auch für Wettkämpfe eignet und beispielsweise einen kleineren Radstand vorweist, kann das Gravel Bike sogar als Touren- und Langstreckenrad dienen. Hier zählt mehr der Komfort!