Fahrradversicherung: Warum es sich lohnt

Leipzig, Göttingen, Münster – was verbindet diese drei Städte? 2019 wurden hier pro 100.000 Einwohner die meisten Fahrräder gestohlen: in Leipzig 1.700, in Göttingen 1.444 und in Münster 1.374. Insgesamt wurden in Deutschland 2019 277.874 Fahrräder gestohlen. 1990 lag dieser Wert noch bei fast 600.000. Die Diebstähle gehen also offiziell zurück. Doch wird eine hohe Dunkelziffer vermutet und die Versicherungswirtschaft geht von einem Schaden von rund 100 Millionen Euro jährlich aus. Aber nicht jeder hat eine Fahrradversicherung abgeschlossen. Warum dies aber sinnvoll ist und welche Anbieter es gibt, verraten wir hier.

Wird eine Fahrradversicherung benötigt? Es kommt darauf an

Ob eine Fahrradversicherung benötigt wird, kann nicht pauschal beantwortet werden. Es hängt hauptsächlich davon ab, was für ein Fahrrad genutzt wird und wie viel Wert es für den Besitzer hat. Nicht unwichtig ist außerdem, wo das Fahrrad sein zu Hause hat. Denn während Leipzig ein kleines Eldorado für Fahrraddiebe zu sein scheint, ist Karlsruhe verhältnismäßig sicherer (hier werden „nur“ 643 Fahrräder pro 100.000 Einwohner gestohlen).

Wer sein Fahrrad außerdem nicht auf der Straße lässt und es etwa nur in der Freizeit für Ausflüge nutzt, kann auf eine Versicherung verzichten. Wer das Rad allerdings in seinem Alltag nutzt, für den kann eine Versicherung ideal sein. Denn ein Fahrrad ist schneller gestohlen, als wir meinen möchten. Und rund um die Uhr kann niemand auf sein Fahrrad aufpassen.

Nicht unwesentlich ist außerdem, wie viel das Fahrrad tatsächlich wert ist. Bei einem einfachen Fahrrad für 200 Euro lohnt sich eine Versicherung nicht. Bei einem Rennrad für 1.500 Euro aber lohnt sich eine Versicherung allemal.

Wichtig: Viele Versicherungen erstatten das Geld nach einem Diebstahl nur, wenn das Fahrrad mit einem anerkannten Fahrradschloss abgeschlossen wurde. Dem Dieb darf es also nicht zu leicht gemacht werden. Schlösser von Abus, welches u.a. bei Radonline zu finden ist, erfüllen in der Regel diese Kriterien und sollten deshalb verwendet werden. Es lohnt sich außerdem beim Fahrradschlosskauf auf Prüfsiegel zu achten, entweder das ADFC-Siegel (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.) oder das VdS-Siegel (Vertrauen durch Sicherheit). Ist ein Fahrrad mit einem Schloss mit einem dieser Prüfsiegel an einen festen Gegenstand angeschlossen, dann greift eigentlich immer die Versicherung.