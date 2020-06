Wenn die Kinder die Eltern belehren

Als Timo (15) vegan wurde, kam es Zuhause zum Rollentausch. Für Vater Martin (49) war es eine ungewohnte – und nicht immer angenehme – Erfahrung von seinem Sohn ernährungstechnisch belehrt zu werden. Und trotzdem fing er an, mit Timo vegane Gerichte zu kochen und seinen Fleisch- und Milchkonsum zu hinterfragen. Wie es sich anfühlt, im Selbstexperiment vegan zu leben und was Eltern von der Jugend noch lernen können, erzählt uns Martin in der zweiten Folge "Fairbraucher".

Über Fairbraucher

Fairbraucher, der Podcast für alle, die bewusst leben und einkaufen wollen. Jana Gilfert mit ihren Gästen über grüne und nachhaltige Alternativen aus allen möglichen Lebensbereichen. Ob Shopping, Ernährung oder Mobilität: Wir zeigen dir, wie du die Welt ein bisschen besser machst.