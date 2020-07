Tofu, Tempeh, Seitan und Co. – Wie gut ist welcher Fleischersatz?

Seitan: Fleischalternative aus Japan

Seitan ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der traditionellen japanischen Küche. In der Regel wird Seitan aus Weizenmehl hergestellt, aus dem die gesamte Stärke herausgespült wurde. Für Menschen mit Glutenunverträglichkeit ist Seitan deshalb nicht geeignet. Seitan ist als Fleischersatz beliebt, weist eine fleischähnliche Konsistenz auf und lässt sich auf viele Arten zubereiten.

Geschmack: Seitan hat keinen Eigengeschmack und sollte daher vor der Zubereitung gut gewürzt oder mariniert werden.

Seitan hat keinen Eigengeschmack und sollte daher vor der Zubereitung gut gewürzt oder mariniert werden. Zubereitungsmöglichkeiten: Seitan kann als Aufschnitt dienen oder als Schnitzel und Würstchen verzehrt werden. In Pulverform sowie als weiterverarbeitete Produkte ist die Fleischalternative in vielen Bio-Läden erhältlich.

Seitan kann als Aufschnitt dienen oder als Schnitzel und Würstchen verzehrt werden. In Pulverform sowie als weiterverarbeitete Produkte ist die Fleischalternative in vielen Bio-Läden erhältlich. Ökobilanz: Die Ökobilanz von Seitan ist ein wenig schlechter als beim Tofu, aber noch immer weitaus besser als bei der Herstellung von Fleisch. Auch hier gilt: Auf Bio-Qualität achten und darauf, dass der Weizen aus Europa kommt.

Pilze: Fleischersatz der Zukunft

Auch wenn Pilze als Fleischalternative in Deutschland noch nicht weit verbreitet sind, haben nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Lebensmittelhersteller das große Potenzial von Pilzen als Fleischersatz entdeckt. Oftmals werden für Fleischimitat-Produkte spezielle Schimmelpilze eingesetzt. Es gibt aber auch Alternativen aus echten Speisepilzen, wie zum Beispiel dem Austernseitling oder dem Bratling. Pilze sind unheimlich gesund und enthalten unter anderem viele Mineralstoffe und Proteine. Außerdem erhöhen sie den Anteil des wichtigen D-Vitamins.

Geschmack: Hier liegt der große Vorteil gegenüber den meisten Fleischalternativen. Shiitake, Leberreischling, Riesenbovist und Co. haben ein kräftiges Aroma und einen markanten Eigengeschmack.

Hier liegt der große Vorteil gegenüber den meisten Fleischalternativen. Shiitake, Leberreischling, Riesenbovist und Co. haben ein kräftiges Aroma und einen markanten Eigengeschmack. Zubereitungsideen: Ob Pilzburger, Steak, als Geschnetzeltes oder als Wurst – Pilze sind wahre Alleskönner und machen sich als Beilage für viele Gerichte eine gute Figur.

Ob Pilzburger, Steak, als Geschnetzeltes oder als Wurst – Pilze sind wahre Alleskönner und machen sich als Beilage für viele Gerichte eine gute Figur. Ökobilanz: Pilze oder Pilzersatzprodukte sind am nachhaltigsten, wenn sie von regionalen Erzeugern kommen. Bio-Qualität ist auch hier zu beachten.

Hülsenfrüchte: Vielseitig und lecker

Wer sich fleischlos und dabei abwechslungsreich ernähren möchte, sollte Hülsenfrüchte aller Art mit auf den Speiseplan setzen. Kichererbsen, schwarze Bohnen, Linsen und viele weitere Hülsenfrüchte bieten eine breite Palette an Zubereitungsmöglichkeiten und sind richtig gesund. Neben einem hohen Gehalt an Proteinen und Mineralstoffen sind Hülsenfrüchte reich an Ballaststoffen und Kohlenhydrate. Somit machen sie lange satt.

Geschmack: Jede Hülsenfrucht hat einen eigenen markanten Geschmack und bietet für viele Gerichte eine geschmackliche Bereicherung. Herumprobieren lohnt sich.

Jede Hülsenfrucht hat einen eigenen markanten Geschmack und bietet für viele Gerichte eine geschmackliche Bereicherung. Herumprobieren lohnt sich. Zubereitungsideen: Aus einigen Hülsenfrüchten lassen sich Bratlinge zaubern, andere sind perfekt für die vegetarische Lasagne. Die Vielfalt der Hülsenfrüchte lässt viel Raum, die eigene Kreativität beim Kochen auszuleben.

Aus einigen Hülsenfrüchten lassen sich Bratlinge zaubern, andere sind perfekt für die vegetarische Lasagne. Die Vielfalt der Hülsenfrüchte lässt viel Raum, die eigene Kreativität beim Kochen auszuleben. Ökobilanz: Einige Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Lupinen, gelten als Fleischersatz der Zukunft, weil sie besonders nachhaltig und leicht anzubauen sind. Doch auch Bohnen, Erbsen und Co. gibt es mit einer guten Ökobilanz.

Jackfrucht: Fleischalternative aus den Tropen

Nicht ganz so bekannt wie Tofu und Co, doch bei Kennern heißgeliebt, ist die Jackfrucht, die in den Tropen zu Hause ist. Da die reife Jackfrucht eher etwas in Desserts zu suchen hat, werden die Früchte für Fleischersatz unreif geerntet. In lokalen Supermarkt wird diese Fleischalternative wohl eher selten anzutreffen sein. In asiatischen Spezialitätengeschäften gibt es die Jackfrucht meist in Dosen zu kaufen. Die Jackfrucht ist reich an Ballaststoffen und enthält außerdem Kalzium und Magnesium.