Frühbucher oder Last Minute: Was ist günstiger?

Frühbucher vs. Last Minute: Was ist der Unterschied?

Urlaub buchen löst große Glücksgefühle aus. Die Vorfreude auf eine Auszeit vom Alltag und ein paar Tage am Meer, in den Bergen oder einer pulsierenden Stadt zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Doch viele fragen sich, wann der beste Zeitpunkt für die Buchung ist. Bevor wir uns die jeweiligen Vor- und Nachteile vom frühen und kurzfristigen Buchen anschauen, klären wir zunächst, was hinter den Angeboten steckt.

Frühbucher-Reisen

Mit den Frühbucher-Rabatten offerieren Reiseveranstalter freiwillig Vergünstigungen von bis zu 40 Prozent, um möglichst frühzeitig ihre Hotelkontingente an Urlauber zu bringen. Je früher die Buchungen erfolgen, desto mehr Planungssicherheit haben sie für die kommenden Monate.

Frühbucher-Angebote eignen sich vor allem für Personen, die auf Ferienzeiten angewiesen sind, Familien beispielsweise, und zwingend in der Hauptsaison verreisen müssen. Einen konkret festgelegten Zeitraum für die Frühbucher-Rabatte gibt es nicht. Bei den meisten Reiseveranstaltern gilt jedoch der 31. März als Stichtag, bei manchen auch der 28. April, für das Ende der Sommerbuchungen mit Frühbucher-Vorteil, bei den Winterbuchungen ist es der 30. September. Generell gilt der Trip als Frühbucher-Reise, wenn er zwischen vier und sechs Monaten vor Reiseantritt gebucht wird.

Last-Minute-Reisen

Last Minute bedeutet in der Regel, dass der Urlaub erst wenige Wochen oder sogar Tage vor der Abreise gebucht wird. Zwar gibt es so kurzfristig eine geringere Auswahl an Hotels, Flügen und Zielen, die Rabatte fallen oftmals allerdings höher aus. Schließlich möchten die Reiseveranstalter die Restplätze ihrer Kontingente noch loswerden. Bis zu 70 Prozent Ersparnis ist hier möglich.

Last-Minute-Angebote eignen sich vor allem für spontane Personen, die nicht auf die Hauptsaison angewiesen sind. In der Nebensaison ist die Auswahl nämlich besser. Es gibt mehr freie Hotelzimmer und Flüge.