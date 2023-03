Schritt 7: Küche putzen

Der Frühjahrsputz in der Küche beinhaltet Arbeiten, die im Alltag eher seltener verrichtet werden. Dazu gehört es beispielsweise, den Kühlschrank auszumisten und zu reinigen, Geräte wie den Wasserkocher zu entkalken, den Backofen zu putzen, Fettspritzer von den Fliesen zu entfernen oder die Küchenschränke auszuwischen.

Schritt 8: Bad reinigen

Last but not least ist das Badezimmer an der Reihe. Mit einem Badreiniger werden Toilette, Dusche, Badewanne sowie Waschbecken gründlich geputzt. Außerdem werden die Badschränke ausgewischt, der Spiegel mit Glasreiniger behandelt und auch die Fliesen können vom Frühjahrsputz profitieren. Kalk- und Schmutzablagerungen können per Lappen entfernt werden, für die Fugen kann eine Zahnbürste hilfreich sein. Und schon erscheint die ganze Wohnung in einem neuen, frühlingshaften Glanz.

Dyson Frühjahrsputz: Bis zu 169,90 Euro sparen

Dyson unterstützt tatkräftig beim Frühjahrsputz und bietet deshalb aktuell ausgewählte Staubsauger-Modelle und Luftreiniger zum reduzierten Preis an. Dank der Dyson Frühjahrsputz-Aktion erhalten Kunden bis zum 02. April einen Rabatt von bis zu 169,90 Euro. Das dürfen Sie keinesfalls verpassen!

Und wer im Frühling nicht nur frischen Wind in seine Wohnung, sondern auch in die Frisur bringen möchte, ist bei Dyson ebenfalls an der richtigen Adresse. Bis zum 20. März gibt es im Onlineshop kostenloses Zubehör zu Haarpflege-Produkten, wie dem Dyson Supersonic Haartrockner, dem Dyson Corrale Haarglätter oder dem beliebten Dyson Airwrap Multi-Haarstyler. Schauen Sie online vorbei und starten Sie glücklich in die neue Jahreszeit!