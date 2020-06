Mitarbeiter motivieren, komplexe Probleme lösen und den Erfolg des Unternehmens sicherstellen – all das sind Aufgaben, die eine Führungskraft meistern muss. Dabei ist nicht nur das fachliche Know-how entscheidend. Im Besonderen kommt es auf die Führungskompetenz an. Diese ist nicht jedem in die Wiege gelegt, lässt sich aber gezielt trainieren und schulen.