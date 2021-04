Smarter Sensor: maßgeschneiderte Gartenpflege

Es ist gar nicht so leicht, das richtige Maß zwischen zu trockener und zu feuchter Erde zu bestimmen. Zugleich hat jede Pflanze andere Ansprüche an den Feuchtigkeitsgehalt des Erdbodens. Mithilfe eines smarten Sensors lässt sich die Feuchtigkeit messen – und auch die Bodentemperatur kann der Sensor überwachen.

Smarte Sensoren sind mit smarten Bewässerungsanlagen koppelbar, sodass sich Gartenbesitzer zukünftig überhaupt keine Gedanken mehr um die Bewässerung ihrer Pflanzen machen müssen. Zu beachten ist die Kompatibilität verschiedener Hersteller, sodass ein Blick in das Benutzerhandbuch empfehlenswert ist.

Für entspannte Abende: Mücken den Kampf ansagen

Kaum etwas kann einen schönen Abend im Garten so gründlich verderben wie hartnäckige Stechmücken, die herumschwirren und jeden in ihrer Nähe als leckeres Mahl betrachten. So gehört eine elektrische Insektenfalle ebenfalls zu den Garten Ideen, die besonders nützlich sind. Erhältlich sind sie beispielsweise bei Westfalia.

Solche Fallen wirken nicht nur gegen Mücken, sondern auch gegen Fliegen und andere Insekten. Mit ihnen sind ungestörte Abende unter freiem Himmel garantiert.

Trinkwasser ganz nah: Zapfstelle für den Garten

Eine Wassersäule gehört ebenfalls zu den ungemein praktischen Garten Gadgets. Es handelt sich dabei um einen Wasserzugang mitten im Garten. Damit ist Trinkwasser an heißen Tagen immer in Reichweite und auch die Gießkanne ist blitzschnell aufgefüllt. Genutzt werden kann eine Wassersäule in Kombination mit einem Wasserschlauch oder einer Regenwasseranlage. Sie ist schnell angeschlossen und vor allem an heißen Sommertagen Gold wert.