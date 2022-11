Geld sparen beim Einkauf: Tipps & Tricks

Wer beim Einkaufen Geld sparen will, muss nicht unbedingt auf seine Lieblingsspeisen verzichten. Es lohnt sich bereits, die Augen nach Schnäppchen offenzuhalten und den Einkauf vorab sorgfältig zu planen. Die folgenden Tipps werden zeigen: Geld sparen im Alltag ist manchmal gar nicht so schwer.

1. Keinesfalls hungrig einkaufen gehen

Das kennt jeder: Einmal hungrig in den Supermarkt und schon ist der Einkaufswagen voller als geplant. Mit leerem Magen einkaufen gehen ist gefährlich! Sie verfallen schneller den zahlreichen Versuchungen, die in den Regalen lauern - auf alles haben Sie plötzlich Appetit. Schließlich ist der Wagen voll mit Lebensmitteln, die Sie womöglich gar nicht essen. Daher ist es besser, vor dem Gang in den Supermarkt zumindest noch einen kleinen Happen zu sich zu nehmen.

2. Einkaufsliste anfertigen

Damit gar nicht erst überflüssige Produkte im Einkaufskorb landen, empfiehlt es sich, eine Einkaufsliste zu schreiben - und sich auch an diese zu halten. Schauen Sie vorab im Kühlschrank nach, welche Lebensmittel Sie tatsächlich benötigen und machen Sie sich Gedanken darüber, was Sie in den kommenden Tagen essen möchten. Mit Hilfe der Einkaufsliste gelingt es, gezielter durch den Supermarkt zu gehen und weniger anfällig für Lockangebote zu sein. Wer sich an die Liste hält, spart automatisch Geld im Alltag.

3. Sonderangebote nutzen

Es lohnt sich, zu Beginn der Woche die Werbeprospekte der unterschiedlichen Supermärkte durchzublättern und nachzuschauen, wo es die Lieblingsprodukte aktuell zum niedrigsten Preis gibt. Reis, Nudeln, Konserven und anderen unverderbliche Waren können Sie auf Vorrat kaufen, wenn sie gerade im Angebot sind. Auf diese Weise zahlen Sie im ersten Moment zwar etwas mehr Geld, zehren jedoch die kommenden Wochen und Monate davon.