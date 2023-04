Zum Muttertag: Personalisierte Fotogeschenke bereiten Freude

Der ursprünglichen Tradition folgend gehören Blumen noch heute zu den beliebtesten Geschenken zum Muttertag. Danach reihen sich Pralinen, Schokolade und Selbstgestaltetes ein. Wir finden, für die liebste Mama darf es gerne etwas Persönliches sein. Gemeinsam mit MEINFOTO präsentieren wir deshalb die besten personalisierbaren Fotoprodukte zum Verschenken. Leinwände, Tassen, Kissen und mehr können mit schönen Fotos verziert werden und zum Muttertag ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern.

Leinwandbilder: Großer Auftritt für gemeinsame Momente

Für einen wahren Hingucker in jedem Raum sorgen zum Beispiel die hochwertigen Leinwandbilder von MEINFOTO. Mit ihnen können die wertvollsten gemeinsamen Augenblicke hervorragend in Szene gesetzt werden. Dafür muss lediglich das gewünschte Foto online hochgeladen werden. Per Hand werden dann die Leinwanddrucke erstellt, auf einen Keilrahmen aus FSC-zertifizierter Kiefer gespannt und erstrahlen schließlich in lebendigen Farben mit starken Kontrasten und einer herausragenden Schärfe. So kann das Muttertagsgeschenk viele Jahre lang Freude bereiten.

Die Leinwandbilder gibt es in vielen unterschiedlichen Größen mit verschiedenen Rand-Designs zur Auswahl. Das mitgelieferte Aufhängeset ermöglicht eine schnelle und einfache Montage - eine schöne Überraschung für die Mama.

Fototassen: Das Lieblingsfoto immer und überall mit dabei

Wunderbar geeignet als Geschenk zum Muttertag ist eine personalisierte Tasse von MEINFOTO. Mit ihr kann sich die Beschenkte nicht nur zu Hause an die Lieblingsmomente erinnern, sondern beispielsweise auch im Büro - so wird die Stimmung gleich etwas aufgehellt. Das Sortiment an Fototassen reicht von Keramiktassen und Porzellantassen über Emailletassen bis hin zu Zaubertassen, deren Foto erst dann enthüllt wird, wenn ein heißes Getränk eingegossen wird. Ebenfalls eine schöne Muttertag Idee ist die Fototasse mit einem Henkel in Herzform. Damit sticht das Geschenk noch mehr aus den üblichen Tassen heraus. Dank des Hightech-Drucks bei MEINFOTO erscheint die Fototasse zudem in den besten Farben.